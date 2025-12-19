睽違半年恢復共餐 汐止白雲里長輩開心運動吃飯

汐止區白雲里老人共餐已經辦了好幾年，每個月一次聚在一起吃飯，只是因為地點是在籃球場的鐵皮屋，夏天實在太熱，所以共餐都會放暑假，現在停了七、八個月的共餐，今(19)日終於恢復舉辦，里民都好開心，除了有里民當大廚，端出拿手好菜，吃飯前還會跳健康操，熱情有活力。

緊鄰康誥坑溪籃球場旁的鐵皮屋，是白雲里老人共餐的地方，一群人就跟著音樂，還有老師的口令動起來，經絡拍打操，全身動一動，不但很有秩序，似乎都是在顧健康，有伸展、有拍打，從頭動到腳，幾10位長輩一起做健康操，活動力十足，當天包括汐止區副區長葉振宜、新北市議員張錦豪服務處，都跟著一起動一健康，接著中午時間一到，開始共餐。

白雲里長陳俊地表示，本來是前兩個月就要恢復辦共餐，但是因為社區發生一件登革熱，就往後延，最近登革熱情況變好，很多里民就在敲碗，所以這個月恢復辦共餐，讓大家能夠走出來認識鄰居，多聊聊天，還有做運動。

里長從前一天就開始採買食菜，而當天一大早，志工們就開始忙，就是為了端出豐富的菜色，長長的桌子擺滿美味佳餚，足足有10幾道，有炒蛋、煎魚、炸地瓜、滷豬腳等等，里民都吃的好開心。