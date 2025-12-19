國際志工交換生走訪金山 文化交流拓展國際視野

來自11個國家共19位的新北市國際志工交換學生走訪金山區進行交流活動，與全金山的國中小學生進行互動交流，從國際志工設計的闖關活動到舞蹈教學，還有金山區內國中小學校所準備的地瓜圓與草仔粿等課程，讓雙方透過活動進行文化交流，拉近彼此距離也認識彼此國家文化。

新北市教育局新住民國際文教科專員連峰鳴說，這場文化小旅行，在出發前，國際志工交換學生有先瞭解金山的人文與當地特色，因此在這場活動中，國際志工們不只是體驗了金山學生帶給他們的手作糕點，還分別將自己國家的文化特色透過關卡遊戲來傳遞。

協助辦理活動的金山高中校長陳玉桂表示，集合全金山國中小學生的交流，活動內容充實豐富，當然走一趟北海岸，金山當地特別的人文風情也不能錯過。特別規劃帶領這群國際志工也走訪了金山的老街、信仰中心慈護宮以及到大鵬足湯公園享受泡足湯的樂趣。期待透過最貼近在地的文化交流，讓不論是金山的學生還是來自國際的交換學生都留下深刻印象，藉此也開拓更廣的國際視野。