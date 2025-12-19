快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

三鶯線噪音影響教學 新北捷運局允研磨輪軌降噪

中央社／ 新北19日電

新北捷運三鶯線預計2026年通車，民進黨新北市議員卓冠廷今天表示，社區與學校反映列車測試噪音已影響生活與教學；捷運局表示，將加強電聯車輪軌研磨，完成後測試以降低噪音。

卓冠廷今天透過新聞稿表示，捷運三鶯線目前進入測試階段，列車經過鳳鳴國中附近時，產生的軌道噪音遭學校與居民反映情況嚴重。鳳鳴國中校長林世慶轉述，噪音影響教室授課、校園活動與學生情緒，盼市府儘速提出具體改善方案。

家長會長官小娟與到場家長表示，孩子上課受噪音干擾，下課回家仍面臨同樣問題，擔憂捷運通車後，情況只會更嚴重。當地鶯歌區鳳祥里里長曾勝利說，居民近期多次陳情噪音問題，希望市府及早處理，避免累積民怨。

卓冠廷說，昨天（18日）前往現場會勘，因沿線軌道距離校園與住宅區太近，已經多次提醒捷運局，應預留全罩式隔音牆等改善經費。會勘過程中，列車經過時多次干擾現場談話，甚至有老師因頭痛困擾，隨身攜帶藥品。

捷運局今天回應中央社記者詢問表示，列車測試所產生的噪音是緊急煞車導致列車車輪失去真圓度，捷運局已持續加強電聯車輪軌研磨作業，等研磨完成後再上線測試，以降低並改善列車行駛時的噪音。

捷運局說，三鶯線契約降噪標準以法規標準再降5分貝規劃，將安排噪音檢測作業；目前設置隔音牆是否符合標準是廠商契約責任，如量測結果不符合契約值，將要求廠商增設隔音牆改善。如量測結果符合契約，將瞭解市民感受，針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域（如學校周邊）研議，盡量減少影響住戶生活環境。

噪音 新北捷運

延伸閱讀

立院拍板！「噪音管制法」三讀修正 最重罰3.6萬 情節重大吊牌6個月

挺政院不執行再修版財劃法 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭

卓冠廷、戴瑋姍因投入選舉辭民進黨發言人 李坤城接任

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

相關新聞

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

新北捷運土城樹林線全面動工。貫通全線的關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」區段標，歷經半年招標作業後順利完成決標與簽約...

新北捷運CQ880B施工挑戰多 議員、專家提醒交通與管線風險

新北捷運土城樹林線關鍵工程CQ880B土城高架段開工在即，工程施工期間，須進行大量既有管線遷移、路樹移植及人行道調整作業...

北市最大社宅聚落在南港 蔣萬安：落實居住正義

北市南港機廠1區社宅已陸續入住，2區新建工程今開工，預計2029年竣工，台北市長蔣萬安今說，這代表北市府持續推動社宅興建...

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜...

新北全國首創交評交維送審「AI檢核」 審查從2周縮短至半天就搞定

隨都市發展快速、建案與公共工程增加，為降低交通衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，但每年送審報告書逾300件，人...

永和頂溪都更過關明年招商投資 打造中央公園與捷運宜居生活圈

新北市政府推動永和頂溪捷運站周邊環境改善，新北市都更處表示，市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。