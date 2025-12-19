新北捷運CQ880B施工挑戰多 議員、專家提醒交通與管線風險

新北捷運土城樹林線關鍵工程CQ880B土城高架段開工在即，工程施工期間，須進行大量既有管線遷移、路樹移植及人行道調整作業，需與當地交通及居民密切協調整合，民代及專家皆提醒，除須妥善掌握地下管線與施工風險，也應提前做好交通維持與溝通規畫，降低對民眾生活與通行的衝擊。

新北市議員江怡臻表示，民眾最關心的仍是施工圍籬對交通造成的衝擊，希望市府除了要求施工單位提出交通影響評估及交通維持計畫外，也能將交通影響降到最低。她指出，市府道安會報應落實督導機制，若施工圍籬對交通造成影響，應滾動式檢討並適時調整，讓捷運施工同時兼顧交通順暢。

新北市議員卓冠廷則指出，CQ880B段工程施工期將一路延續至2031年，勢必對周邊交通造成長期衝擊，市府應提前做好充分溝通與完善的交通維持計畫，清楚向地方說明施工期程與影響，降低民眾不便。他也提醒，該路段由新北市捷運局主責，但相鄰區段由台北市捷運局施作，涉及不同單位與廠商，權責分工與對接流程務必釐清，避免重演環狀線地震後的責任爭議；此外，考量三鶯線試車期間已出現噪音問題，CQ880B為高架段，市府應提前規畫全罩式隔音牆，避免影響沿線居民生活。

新北市捷運局表示，CQ880B標工程最大困難在於捷運沿線道路下方公共管線配置複雜，且需移植的樹木數量甚多。為加速排除相關施工障礙，已請施工廠商先行規畫辦理地下管線及樹木移植調查作業，後續也將定期召開管線協調會議，並積極協助媒合樹木移植地點，以加速樹木移植及相關前置作業，推動工程進度，力拚2031年完工目標。

針對施工期間可能對沿線交通造成的影響，捷運局說明，施工前將充分與地方里民溝通宣導交通影響情形，施工期間則依核定之交通維持計畫，維持雙向各2車道供車輛通行，並於各階段交維變換前，邀集相關交通單位現勘確認，採取滾動式調整交維配置。同時，也要求施工團隊定期拜訪沿線里長，說明交維設施調整狀況，盡量降低施工對地方民眾的影響。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥提醒，捷運工程首要關鍵在於必須事先掌握地下管線位置，否則開挖時容易發生誤挖或挖出未預期管線的狀況，增加工程風險。他強調，施工單位應在動工前完成完整的管線調查與試挖作業，避免在正式開挖階段才發現問題，影響工程安全與進度。

鄭永祥也提到，CQ880B屬高架工程，後續施工將涉及大型構件吊掛作業，除管線處理外，交通維持計畫更顯重要。施工圍設範圍大小及分階段封閉道路方式，皆會對周邊交通造成影響；進入吊掛階段後，施工風險提高，恐影響周邊車輛通行及居民進出動線。他建議，交通路線引導須事前妥善規畫，必要時明確引導車流避開施工路段，以降低對民眾生活與交通的衝擊。