新北魚市歲末享優惠 滿額送鯛魚片

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為回饋民眾並推廣北海岸優質海產，新北市漁業處20日起，連續兩個週末假日，推出「新北魚市歲末海鮮滿額贈」活動，邀請民眾把握歲末時節，走訪龜吼漁夫市集及富基魚市，品嚐最新鮮的海味，為年末餐桌增添豐盛滋味，用行動支持國產魚！

漁業處表示，活動首波將於12月20日、21日在龜吼漁夫市集登場，12月27日、28日則是在富基魚市熱鬧舉行。活動期間只要在龜吼漁夫市集或富基魚市水攤、乾貨及餐廳，單筆消費滿500元(便利商店除外)含以上，即可獲得雲林產地直送的台灣鯛魚片兌換劵1張。持兌換劵至市集管理室即可兌換冷凍鯛魚片1片，每日限量500份。

龜吼漁夫市集與富基魚市匯集北海岸在地漁民，提供當日現撈的螃蟹、鮮魚及各式海產，是民眾選購尚青海鮮的首選，歲末透過滿額贈活動與雲林優質鯛魚片共同行銷，不僅讓消費者享有實質回饋，也帶動民眾對魚貨產地的支持，促進漁村經濟發展。

新北市漁業處表示，希望透過連續兩週的優惠活動帶動假日人潮，讓更多家庭在歲末年終走進新北魚市，感受北海岸濃厚的漁港風情與新鮮直送的海味魅力。

