夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

北市跨年卡司全公布 韓團KARA睽違12年來台開唱

中央社／ 台北19日電

台北市跨年晚會31日登場，觀傳局今天公布壓軸卡司名單，除先前已曝光的人氣樂團美秀集團、金曲創作天后蔡健雅等，還有歌手周湯豪及睽違12年重返台灣舞台的韓團KARA。

繼公布情歌王子Bii畢書盡、饒舌歌手高爾宣OSN及王ADEN、創作歌手韋禮安、韓國出道女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲歌后李千娜、美秀集團及蔡健雅等卡司陣容後，台北市觀光傳播局今天舉辦記者會公布「台北最High新年城-2026跨年晚會」完整演出名單。

觀傳局表示，壓軸卡司為韓團KARA、唱跳女神安心亞、歌手周湯豪及本土天團玖壹壹，其中KARA是睽違12年重返台灣，獨家在台北跨年合體演出；周湯豪則是休息1年後重返跨年舞台，預期將帶來新專輯多首作品與經典曲目。

台北市長蔣萬安同時在臉書發布宣傳影片，以中文、英文及韓文與世界各地的KARA粉絲喊話，相約跨年夜台北見。

觀傳局表示，31日當天晚間7時起，將有超過10組歌手團體接力登上台北市政府前主舞台，另外在東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園及四四南村還有4大多元舞台同步開唱，各以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫等多元風格陪伴民眾迎接嶄新一年。

跨年晚會 觀傳局

相關新聞

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

新北捷運土城樹林線全面動工。貫通全線的關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」區段標，歷經半年招標作業後順利完成決標與簽約...

北市最大社宅聚落在南港 蔣萬安：落實居住正義

北市南港機廠1區社宅已陸續入住，2區新建工程今開工，預計2029年竣工，台北市長蔣萬安今說，這代表北市府持續推動社宅興建...

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜...

新北全國首創交評交維送審「AI檢核」 審查從2周縮短至半天就搞定

隨都市發展快速、建案與公共工程增加，為降低交通衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，但每年送審報告書逾300件，人...

永和頂溪都更過關明年招商投資 打造中央公園與捷運宜居生活圈

新北市政府推動永和頂溪捷運站周邊環境改善，新北市都更處表示，市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於1...

素人觀察…大量北漂族落腳新北新故鄉 高房價高物價仍是壓力源

新北像個大熔爐，除了土生土長北部人，還有大量北漂族在這兒成家立業，在「新北新故鄉」找到歸屬感。高房價、高租金、高物價仍是...

