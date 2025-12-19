北市跨年卡司全公布 韓團KARA睽違12年來台開唱

台北市跨年晚會31日登場，觀傳局今天公布壓軸卡司名單，除先前已曝光的人氣樂團美秀集團、金曲創作天后蔡健雅等，還有歌手周湯豪及睽違12年重返台灣舞台的韓團KARA。

繼公布情歌王子Bii畢書盡、饒舌歌手高爾宣OSN及王ADEN、創作歌手韋禮安、韓國出道女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲歌后李千娜、美秀集團及蔡健雅等卡司陣容後，台北市觀光傳播局今天舉辦記者會公布「台北最High新年城-2026跨年晚會」完整演出名單。

觀傳局表示，壓軸卡司為韓團KARA、唱跳女神安心亞、歌手周湯豪及本土天團玖壹壹，其中KARA是睽違12年重返台灣，獨家在台北跨年合體演出；周湯豪則是休息1年後重返跨年舞台，預期將帶來新專輯多首作品與經典曲目。

台北市長蔣萬安同時在臉書發布宣傳影片，以中文、英文及韓文與世界各地的KARA粉絲喊話，相約跨年夜台北見。

觀傳局表示，31日當天晚間7時起，將有超過10組歌手團體接力登上台北市政府前主舞台，另外在東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園及四四南村還有4大多元舞台同步開唱，各以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫等多元風格陪伴民眾迎接嶄新一年。