新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年
目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜親自頒發感謝狀給116處績優單位，並致贈獎勵金，感謝單位在社區長期推動共餐及送餐服務，成長輩在地安老的重要支柱。
新北市長侯友宜表示，至114年11月底，新北市65歲以上已達80萬3768人，占全市19.86%，高齡服務需求持續攀升，市府自2013年起推動老人共餐，建構完整在地高齡支持網絡，透過共餐、陪伴、送餐與健康促進等服務，讓長輩能在熟悉的社區有更健康及尊嚴的生活支持。
侯友宜說，老人共餐到現在成長5倍，全市有1065處辦共餐，他笑說明年卸任後，要邀老人共餐原發起人前社會局長李麗圳顧問一處處去參加，如此可以吃3年。侯友宜也頒贈感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝對方從2019年起每年捐贈50萬給好日子愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案。
社會局長李美珍表示，感謝所有老人共餐單位在社區中為長輩提供「暖心、暖胃」的服務，並結合「新五老運動」政策，從「老有所用、有所為、有所學、有所樂」到「老有所望」，未來將持續結合敬老愛心卡，明年起擴大使用範圍和點數，鼓勵更多長輩走出家門，參與共餐與社區活動。
