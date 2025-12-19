快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

聽新聞
0:00 / 0:00

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜親自頒發感謝狀給116處績優單位。記者林媛玲／攝影
新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜親自頒發感謝狀給116處績優單位。記者林媛玲／攝影

目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜親自頒發感謝狀給116處績優單位，並致贈獎勵金，感謝單位在社區長期推動共餐及送餐服務，成長輩在地安老的重要支柱。

新北市長侯友宜表示，至114年11月底，新北市65歲以上已達80萬3768人，占全市19.86%，高齡服務需求持續攀升，市府自2013年起推動老人共餐，建構完整在地高齡支持網絡，透過共餐、陪伴、送餐與健康促進等服務，讓長輩能在熟悉的社區有更健康及尊嚴的生活支持。

侯友宜說，老人共餐到現在成長5倍，全市有1065處辦共餐，他笑說明年卸任後，要邀老人共餐原發起人前社會局長李麗圳顧問一處處去參加，如此可以吃3年。侯友宜也頒贈感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝對方從2019年起每年捐贈50萬給好日子愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案。

社會局長李美珍表示，感謝所有老人共餐單位在社區中為長輩提供「暖心、暖胃」的服務，並結合「新五老運動」政策，從「老有所用、有所為、有所學、有所樂」到「老有所望」，未來將持續結合敬老愛心卡，明年起擴大使用範圍和點數，鼓勵更多長輩走出家門，參與共餐與社區活動。

新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜親自頒發感謝狀給116處績優單位。記者林媛玲／攝影
新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜親自頒發感謝狀給116處績優單位。記者林媛玲／攝影

老人共餐 侯友宜

延伸閱讀

金溥聰挨批「破壞藍白合的戰犯」求償600萬元 法院判蔡正元免賠！

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

觀察站／侯友宜團隊要大破大立 拚歷史定位關鍵一年

治理全國最大市7年 侯友宜：最在乎市民能否感受到城市變更好

相關新聞

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

新北捷運土城樹林線全面動工。貫通全線的關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」區段標，歷經半年招標作業後順利完成決標與簽約...

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜...

新北全國首創交評交維送審「AI檢核」 審查從2周縮短至半天就搞定

隨都市發展快速、建案與公共工程增加，為降低交通衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，但每年送審報告書逾300件，人...

永和頂溪都更過關明年招商投資 打造中央公園與捷運宜居生活圈

新北市政府推動永和頂溪捷運站周邊環境改善，新北市都更處表示，市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於1...

素人觀察…大量北漂族落腳新北新故鄉 高房價高物價仍是壓力源

新北像個大熔爐，除了土生土長北部人，還有大量北漂族在這兒成家立業，在「新北新故鄉」找到歸屬感。高房價、高租金、高物價仍是...

廣角鏡／台北消費抽千萬 蔣萬安：我抽中生四寶

北市商業處推出「來台北有購嗨消費歡樂抽」，11月11日至明年3月8日，到北市店家消費滿200元可獲1組抽獎序號，「周周抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。