新北全國首創交評交維送審「AI檢核」 審查從2周縮短至半天就搞定

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北交通局今正式啟動全國首創的「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助書面檢核，將審查時間從原本2周以上時間縮短為半天，加速提升行政效率。記者林媛玲／攝影
隨都市發展快速、建案與公共工程增加，為降低交通衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，但每年送審報告書逾300件，人力審查面臨巨大壓力，也影響案件推動。新北交通局今正式啟動全國首創的「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助書面檢核，將審查時間從原本2周以上時間縮短為半天，加速提升行政效率。

交通局長鍾鳴時表示，交通維持計劃跟交通影響評估在交通局業務量非常重 ，需據都市計劃等十幾種法規進行審查，每案至少2星期以上審閱，這過程往往讓民眾詬病，當人工智慧引進後 ，所有資料經標準化、法制化及攤在科技下提升效率，作業可從2周審核縮減至 10分鐘，再加上行政作業，半天就可完成檢核內容。

鍾鳴時說，交維計畫若設計不好，對民眾生活影響很大，而在政府公務機關使用AI ，雖是整個人工智慧一小步，卻是交通局踩出的第一步，未來將能夠往下更精進 ，讓民眾更能享受科技帶來的效率，今天啟動正式上線，過去已做過 10多件檢核。至於透過AI審核如何預防出錯，鍾鳴時表示，最後會交由專業的交通技師及市府同仁進行最後的人工系統核對。

交通局專門委員林昭賢表示，因應龐大審查需求，交評交維送審 AI 檢核網系統結合大型語言模型（LLM）與既有交通規範與資料庫，可自動進行書面內容檢核，快速比對報告是否符合規定門檻與格式要求，可大幅縮減報告書比對檢索工作，讓承辦員更專注專業判斷與實質交通安全審查，明年第二行政中心完工，系統功能將透過持續累積交通數據與模組化技術，打造智慧反應能力的交通管理系統，讓市民有更安全順暢的交通環境。

新北交通局今正式啟動全國首創的「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助書面檢核，將審查時間從原本2周以上時間縮短為半天，加速提升行政效率。記者林媛玲／攝影
公共工程 語言模型 AI

