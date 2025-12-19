永和頂溪都更過關明年招商投資 打造中央公園與捷運宜居生活圈

新北市政府推動永和頂溪捷運站周邊環境改善，新北市都更處表示，市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年正式啟動招商，邀請具實績與願景的優質開發團隊共同投入都市更新。

都更處指出，頂溪策略性更新地區鄰近頂溪捷運站2號出口，計畫範圍約5.6公頃，位於永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，為重要交通節點與捷運商圈核心。本次規畫全區畫設3處更新單元，採分期分區開發模式，未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、公益空間及公共停車場，並導入增額容積機制，保障更新前所有權人權益，同時訂定都市設計規範，全面檢討開放空間系統。市府預計明年上半年由新北住都中心率先啟動A單元（1.68公頃）招商，並舉辦投資說明會，吸引民間實施者共同推動都市更新。

新北市城鄉局長黃國峰表示，永和區頂溪捷運生活圈自1950年代開始發展，雖商家聚集，但巷弄多狹窄彎曲，公共設施、綠地及汙水管道布設不足，部分計畫道路尚未開闢完成，導致交通動線混亂。加上區域內建物老舊、騎樓破碎不連續，以及機車違規停車情形普遍，影響消防安全與生活品質。

黃國峰指出，市府規畫於捷運商圈核心打造一座中央公園，提供綠地與休憩功能，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域；同時為回應地區停車需求，將興建地下公共停車場，改善長期停車不足問題，並兼顧捷運周邊交通轉乘需求，落實永續城市發展理念。