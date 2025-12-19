新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

新北捷運土城樹林線全面動工。貫通全線的關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」區段標，歷經半年招標作業後順利完成決標與簽約，新北市政府今舉行開工動土典禮，由市長侯友宜主持，宣示土城樹林線全線啟動，工程將全力朝2031年完工目標推進。

新北市捷運局表示，土城樹林線具備「四線串聯」優勢，未來可銜接萬大中和線，通車後市民可「一車到底」，從新莊迴龍直達中正紀念堂，大幅提升北北桃軌道運輸便利性，打造更完整的大台北捷運路網。

捷運局長李政安指出，土城高架段工程挑戰性高，須跨越大漢溪高架橋，大型排水箱涵要遷移改道、既有管線就地保護，且施工位置緊鄰板南線，必須確保隧道與車站結構安全。工程啟動後，將先展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖送審等前置作業，預計2026年進入圍籬施工階段，逐步推進主體工程，力拚如期如質完工。

新北市捷運局主任秘書涂貫迪表示，CQ880B區段標全長約3.82公里，東接880A標、西銜890標，是貫通土城樹林線的關鍵工程，全線規畫設有3座高架車站。為加速施工進度，捷運局已規畫分成4個工區同步動工，力拚2031年如期完工。

涂貫迪指出，880B段施工條件艱鉅，包含跨越大漢溪高架橋、緊鄰板南線僅約1.5公尺距離施工，以及中華路大型排水箱涵下方基樁施作等，工程將採平衡懸臂工法、全時自動監測系統及多階段交通維持計畫，在確保營運安全、降低對交通與生態影響的前提下推進工程。

新北市長侯友宜表示，感謝中央核定財務修正計畫，讓工程得以順利決標、正式動工，市府將以安全為最高原則，全力要求施工團隊趲趕工期，力拚2031年全線完工。

侯友宜指出，土城樹林線是串聯萬大中和線、板南線、中和新蘆線及未來桃園捷運的重要路網，其中土城至樹林段分為3個區段標，CQ880B歷經多年、多次流標，直到今年4月才在中央與地方通力合作下順利完成招標，象徵土城樹林線正式進入「全線動工」階段，「這一段真的非常不容易，是大家一起努力的成果。」

侯友宜進一步說明，未來土城樹林線完工通車後，可於土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線與桃園捷運，並在中和高中站銜接萬大中和線，形成完整路網，土城、樹林往返台北市中心通勤時間可望縮短約20分鐘。他強調，捷運不只是冰冷的鋼筋水泥，而是宜居城市的重要象徵，土城樹林線也將導入「綠．律」藝術主題，結合公共藝術、景觀與建築設計，呈現沿線文化特色。

此外，侯友宜也特別點名感謝立委蘇巧慧在財務修正計畫推動過程中的協調與支持，讓工程能在關鍵時刻獲行政院核定、順利決標動工。他表示，中央與地方攜手合作，才能補齊北北桃捷運路網最後一塊拼圖，帶動土城、樹林、新莊與中和整體發展，「這不只是一條捷運，更是帶動城市繁榮的重要動脈。」

新北市議員江怡臻表示，感謝侯友宜市長以及捷運局、工務局等市府團隊的努力，這幾年營建成本飆升超過3成，加上缺工問題嚴峻，中央又刪減新北市捷運補助款，但市府仍持續推動捷運建設。她指出，今天的開工也讓外界過去唱衰新北市三環六線的政治口水不攻自破。