台北馬拉松21日登場 北市警公布交管措施

中央社／ 台北19日電

2025台北馬拉松將於21日登場，台北市交通警察大隊公布交通管制措施，包含市民廣場、仁愛路、忠孝西路等路段，管制時間從清晨6時至下午1時。

台北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞資料表示，2025台北馬拉松主賽事將於21日清晨5時至下午1時在市民廣場（起點）、台北田徑場（終點）舉辦，活動6時30分起跑，參加人數共2萬8000人。

台北市交通大隊表示，台北馬拉松沿線行經仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、堤頂大道、環東大道、塔悠路、南京東路四段等市區道路，以及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園、觀山河濱公園自行車道。行經路段將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行。

警方表示，活動期間管制道路範圍內公車候車處暫停服務，關於公車改道路線，可至台北市公共運輸處官方網站查詢。

警方表示，建議用路人在活動期間避開交通管制路段，欲穿越仁愛路往北車輛，汽車可改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行；機車可改道基隆路地下道往北續行。

警方表示，欲穿越仁愛路往南車輛，汽車可改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行；機車可改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。

警方表示，欲穿越中山南（北）路往東車輛，汽車可改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛新生高架道往南下匝道往東續行；機車可改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往北後，往東續行。

警方表示，為維護道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成不便，呼籲用路人在活動管制期間提前改道或搭大眾運輸，收聽警廣插播報導，並遵守執勤員警與義交指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。

警方表示，2025台北馬拉松交通管制路線圖等相關資訊，可至台北市交通大隊官方網站查詢。

馬拉松 交通管制

