議員公布雙城論壇行程 蔣萬安：細節仍在確認中

國民黨台北市議員曾獻瑩昨天公布雙城論壇行程，將由台北市長蔣萬安率團出訪，並參訪中山醫院、徐匯濱江區等。蔣萬安今天表示，行程細節仍在確認中，希望此行順利並有收穫。

2025台北上海雙城論壇27、28日在中國上海登場，曾獻瑩昨天晚間在媒體群組公布北市府訪團行程，將由蔣萬安率團，預計27日中午12時抵達，首日以市政參訪為主，包含梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院、徐匯濱江區、南京路步行街。

第2天上午則為雙城論壇主論壇及分論壇，下午規劃參訪市中心的歷史文化街區張園、上海動物園，接著在與台商座談餐會後前往機場返台，預計晚間9時45分抵達松山機場。

蔣萬安今天視察南港機廠社會住宅前被媒體堵訪此事時表示，行程細節目前仍在作最後確認，一旦確定一定會跟民眾說明，希望此次市政交流行程及參訪能夠一切順利也有所收穫。

至於是否安排與中國大陸國台辦主任宋濤會面，蔣萬安並未回應。