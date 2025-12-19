素人觀察…大量北漂族落腳新北新故鄉 高房價高物價仍是壓力源

新北像個大熔爐，除了土生土長北部人，還有大量北漂族在這兒成家立業，在「新北新故鄉」找到歸屬感。高房價、高租金、高物價仍是許多新北人壓力源，民眾期待主政者能為百姓生活減壓。

45歲吳姓女子在土城從事業務工作，家中同時照顧年邁母親與國中子女，是典型「三明治」族群。她對市府在長照與育兒政策的投入給好評，「社區附近最近改建無障礙公園，長輩散步較安全，還新設親子設施，有滿足各族群需求」。

她也直言「生活壓力仍舊沉重」。房貸、物價上漲讓她倍感吃力，她建議，主政者可思考提供交通費補貼、自用住宅稅負減免，或增加居住貸款的利息補貼，能實質照顧到基層百姓。畢竟許多「大建設」離百姓日常有段距離，希望市府在光鮮的政策背後，也能在「家庭經濟負擔」這塊做得更扎實。

29歲黃姓女子從南部北漂發展在新莊上班，通勤仰賴大眾運輸。她說，近年最有感的是YouBike增設站點與車款更新，「上下班有時騎YouBike接駁捷運，比等公車還快」。

但她坦言，租屋仍是年輕族群最大壓力來源，「房租幾乎占掉一半薪水，還常遇到很機車的房東」，市府有推動包租代管政策，搭配「有心．租屋平台」，但身邊不少朋友對此並不了解，「資訊的傳遞斷層還是存在，如果能辦些實體說明會，讓租屋族更容易接觸到資源就更好了」。

在蘆洲長大的33歲陳姓女子說，父親經營的工廠早年設在蘆洲的農業用地上，「歷任市長都有說那裡是農地不能設廠，要求搬走，但一直沒真的動起來」，直到侯市長上任後，才真的開始全面清查、要求遷廠。她家因此搬到桃園蘆竹，「結果現在市府又說，如果未來能變回工業用地，詢問要不要搬回來，真的覺得很矛盾。」

陳小姐說，搬遷過程成本高、手續繁瑣，對中小企業是負擔，希望市府處理產業議題時，能兼顧輔導與配套，「別讓守法的人反而變成受害者。」