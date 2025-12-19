快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／暖暖溪大量白色泡沫汙染5年前如出一轍 居民：長期未改善

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
住在暖暖區的居民在2020年1月25日就曾拍到暖暖溪出現白色泡沫畫面。圖／讀者提供
住在暖暖區的居民在2020年1月25日就曾拍到暖暖溪出現白色泡沫畫面。圖／讀者提供

基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨天出現大量不明白色泡沫的汙染物，居民指出並非首次，五年前就有民眾向環保局陳情，也拍到白色泡沫，如今又再發生，質疑長期以來偷排廢汙水根本沒有改善。環保局表示，接獲各類汙染案件通報後，按巡檢流程稽查人員會至現場並追查汙染源。

住在暖暖區的讀者說，2020年1月25日就曾拍到暖暖溪排出白色泡沫的畫面 ，與昨天的如出一轍，他當時透過管道跟市府環保局反映，得到環保局回覆為「近期會先通知工務處辦理會勘，先了解周邊納管與未納管範圍，同仁至現場的時已無排放。我們會先調查周邊是否有水汙法未列管之事業且未納管，如小型食品加工廠、洗車業、洗衣業、動物照顧業、食宿業等。」

居民表示，後來他在同年2月8日又拍到暖暖橋下的大排，同樣排出大量白濁的汙水，且和1月的不同地點，暖暖溪沿岸的幾個大排，市府都應好好詳查這些汙染源。他一共陳情兩次，顯然到現在並沒有改善。

市議員林旻勳指出，汙染情況頻傳，整個基隆河不時會發現廢油、不明泡沬等，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者，不能再讓民眾喝油汙水。

立委林沛祥說，近期基隆河頻傳人為排放造成汙染，不能以單一事件看待。真正要杜絕不肖工廠偷排廢水等汙染物，不能只靠事後稽查與裁罰，而必須從法源著手。

林沛祥指出，水汙染防治法目前針對違反排放廢水，裁罰6萬元至2000萬元，對部分高風險、高利潤的不肖業者而言，「成本」仍然偏低，難以形成實質嚇阻效果。他將與衛環委員會委員研討如何修法，共同檢討相關罰則與管理機制，強化法律責任與執法強度。

林沛祥表示，他會在立法院建請經濟部和環境部，針對基隆河上游水源水質保護區，邀集新北市、基隆市政府共同研商，如何把會具有汙染水源疑慮的工廠和公司，施以適當管制或遷移，從源頭降低汙染發生的可能性。

立委廖先翔則言，保護水源地環境，短期需要靠地方環保單位監測及強力稽查，確保自來水的原水務必符合標準。他已要求台水加大向北水採購並獲得承諾，減輕台水供應壓力，讓原水淨化過程的時間拉長，提升品質。

環保局長馬仲豪回應，環保局接獲各類汙染案件通報後，按巡檢流程稽查人員會至現場並追查汙染源。有關市民提及曾兩度通報暖暖溪出現泡沬汙染情事，因為事隔五年，尚待找出相關檔案資料，才能對外說明當時稽查情形。（影片由讀者提供）

住在暖暖區的居民在2020年1月25日就曾拍到暖暖溪出現白色泡沫畫面。圖／讀者提供
住在暖暖區的居民在2020年1月25日就曾拍到暖暖溪出現白色泡沫畫面。圖／讀者提供

環保局長 基隆 林沛祥

延伸閱讀

冷凍期到了！立院延會無縫接軌下會期協商破局 最快明天院會表決

黨團協商破局…限縮公視董監事延任修法 立院近期可望三讀

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

停砍公教年金 立院下午三讀

相關新聞

獨／暖暖溪大量白色泡沫汙染5年前如出一轍 居民：長期未改善

基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨天出現大量不明白色泡沫的汙染物，居民指出並非首次，五年前就有民眾向環保局陳情，也拍到白色泡沫...

八堵抽水站上游 又見廢水白泡沫

基隆河八堵抽水站上月廿七日才發生油汙染，昨天上游暖暖溪又有大量不明白色泡沫，環保局採樣追查並設攔油索，台水再度緊急停抽基...

【即時短評】基隆河取水汙染頻傳飲用水安全危機 實際行動在哪裡？

基隆河供應基隆和新北汐止約28萬戶日常用水，理應是攸關市民健康的「生命之泉」，沿岸卻遍布住宅和工廠，上月先遭油汙染，昨天...

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童送給所有國小學生1.6萬本耶誕兒童繪本，市...

宜蘭周末假日耶誕活動一次看 到三星遛農場只要有「綠」門票1送1

今年的耶誕夜不在假日，很多慶祝活動提早這周舉行。由基督教團體舉辦的聖誕燈車明天傍晚起遶行頭城鎮、礁溪及壯圍鄉遊街，明晚在...

宜蘭雨汙共排 縣府調查改善

鳳凰颱風與東北季風共伴效應上月帶來強降雨，重創蘇澳，冬山、羅東及五結等鄉鎮多處淹水。面對極端天氣逐漸成為常態，縣議員楊弘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。