車停16天就拖吊 北市元旦起跑

台北市今年修法，明年元旦起市府停管處轄管、委外經營停車場、河堤，無論是否收費，停放16天就拖吊，車輛移置及保管費也提高，要提升停車周轉率。市民認同新措施，認為半個月夠久了，處理久停車可減少車位被霸占的情況。

「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」原本久停容許日為30天，加上移置前通知車主限期15天，停放46天才會拖吊。市府修法，容許日縮短為10天，通知車主限期5天，也就是停放第16天就拖吊，明年上路。

北市停管處管理及職安科長楊遠明表示，此次修法除了停管處轄管的停車場且收費停車格之外，停管處轄下不收費車格、委外經營停車場、轄管停車場收費車格，以及常見久停車的河堤都納入。

此外，收費的公有路外停車場只要停放超過10天且未繳清停車費，將張貼通知要求5天內駛離或繳清停車費，否則拖吊。違規車輛拖吊後3個月期滿無人認領將公告拍賣。

楊遠明說，修法同時提高小型車輛移置及保管費，以往移置費每次900元，保管費每半天100元，考量拖吊場成本1300元，改為移置費每次1500元，保管費5天內半天為200元、5天過後調高為半天300元。

根據統計，修法前停放超過46天的久停車，每年平均拖吊數不到100輛。交通局長謝銘鴻估計，久停車容許日縮短後，拖吊車輛數將增加一倍以上。

陳姓民眾說，曾在河堤看過烤漆斑駁、貼滿許多勸導單的汽車，這類久停車若能趕緊處理，確實能提升北市停車格的周轉率；有的車停到布滿灰塵，也有礙市容。

北市議員徐弘庭說，停車格占用問題實在太多，修法後重新定義久停並縮短拖吊時程，但執行上可能遇到不同狀況，建議市府清楚向市民說明。