車停16天就拖吊 北市元旦起跑

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市針對停車格久停，縮短為容許日10天，通知車主限期5天，共計16天就拖吊。圖／台北市停管處提供
台北市針對停車格久停，縮短為容許日10天，通知車主限期5天，共計16天就拖吊。圖／台北市停管處提供

北市今年修法，明年元旦起市府停管處轄管、委外經營停車場、河堤，無論是否收費，停放16天就拖吊，車輛移置及保管費也提高，要提升停車周轉率。市民認同新措施，認為半個月夠久了，處理久停車可減少車位被霸占的情況。

「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」原本久停容許日為30天，加上移置前通知車主限期15天，停放46天才會拖吊。市府修法，容許日縮短為10天，通知車主限期5天，也就是停放第16天就拖吊，明年上路。

北市停管處管理及職安科長楊遠明表示，此次修法除了停管處轄管的停車場且收費停車格之外，停管處轄下不收費車格、委外經營停車場、轄管停車場收費車格，以及常見久停車的河堤都納入。

此外，收費的公有路外停車場只要停放超過10天且未繳清停車費，將張貼通知要求5天內駛離或繳清停車費，否則拖吊。違規車輛拖吊後3個月期滿無人認領將公告拍賣。

楊遠明說，修法同時提高小型車輛移置及保管費，以往移置費每次900元，保管費每半天100元，考量拖吊場成本1300元，改為移置費每次1500元，保管費5天內半天為200元、5天過後調高為半天300元。

根據統計，修法前停放超過46天的久停車，每年平均拖吊數不到100輛。交通局長謝銘鴻估計，久停車容許日縮短後，拖吊車輛數將增加一倍以上。

陳姓民眾說，曾在河堤看過烤漆斑駁、貼滿許多勸導單的汽車，這類久停車若能趕緊處理，確實能提升北市停車格的周轉率；有的車停到布滿灰塵，也有礙市容。

北市議員徐弘庭說，停車格占用問題實在太多，修法後重新定義久停並縮短拖吊時程，但執行上可能遇到不同狀況，建議市府清楚向市民說明。

北市 停車格

相關新聞

廣角鏡／台北消費抽千萬 蔣萬安：我抽中生四寶

北市商業處推出「來台北有購嗨消費歡樂抽」，11月11日至明年3月8日，到北市店家消費滿200元可獲1組抽獎序號，「周周抽...

車停16天就拖吊 北市元旦起跑

台北市今年修法，明年元旦起市府停管處轄管、委外經營停車場、河堤，無論是否收費，停放16天就拖吊，車輛移置及保管費也提高，...

久占車格 新北欠費逾10天拖吊

新北市到今年9月底汽車96萬、機車227萬餘輛，公有停車場管理自治條例明訂，對路邊停車欠費車輛逾10日未繳納拖吊開罰。交...

議員稱北市府限縮索資時間 林奕華因故未列席「暫擱預算」

北市府限縮索取資料時間，引發議員不滿。議會民政委員會要求副市長林奕華列席說明，今天因故未列席；委員會暫擱市府相關局處11...

淡水區銀光共創幸福嘉年華活動 共築在地長照網絡

為了在歲末年終，讓更多人了解到淡水北海岸的長照服務，新北市淡水區義山綜合長照機構，舉辦一場銀光共創幸福嘉年華活動，現場不僅是有許多的長照週邊服務攤位，還有美食饗宴，更有來自長照機構、埤島社區關懷據點以及義山長照據點許多長者所帶來的精彩表演，充份展現出創新聚落所帶來的豐富成果。

汐止區自強里銀髮樂齡班共餐 觀天下贊助加菜金

為了鼓勵長輩走出家門，汐止區自強里銀髮俱樂部開辦課程，也辦理共餐，邀請里內長者們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，今(18)日觀天下有線電視為了回饋地方，也再次贊助加菜金支持。

