聽新聞
0:00 / 0:00
久占車格 新北欠費逾10天拖吊
新北市到今年9月底汽車96萬、機車227萬餘輛，公有停車場管理自治條例明訂，對路邊停車欠費車輛逾10日未繳納拖吊開罰。交通局表示，除久占車位拖吊開罰，也對免費路邊停車格納入收費，提高車位周轉率及改善停車秩序，兼顧使用公平性。
近年新北產業園區發展快速，交通局本月15日起在新莊區五權一路、五權二路，及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段實施汽車停車格收費，也在五股區五工路、五權路設置大型重機收費停車格，落實「使用者付費」原則，提升停車格位周轉率。
交通局停車營運科長許芫綺表示，新北公有路邊停車格有3萬4117格，已有3萬1148格約9成5納入收費，車輛久停占用問題，除依法執行拖吊取締外，也同步推動將免費路邊停車格納入收費管理。
交通局表示，為提供民眾停車需求，近5年累計新增及納入收費管理路邊停車路段，汽車計264條共5972格，機車格有76條共1萬2159格，藉此有效提升停車資源運用效率，未來將持續檢討路邊停車需求。
新莊區林姓市民說，市區開車找不到車位已成生活日常，久占車位本該就被拖吊，才符合公平正義。陳姓上班族表示，現在TPASS月票1200很方便，不想開車再為找停車位傷神。
