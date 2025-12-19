久占車格 新北欠費逾10天拖吊

為了在歲末年終，讓更多人了解到淡水北海岸的長照服務，新北市淡水區義山綜合長照機構，舉辦一場銀光共創幸福嘉年華活動，現場不僅是有許多的長照週邊服務攤位，還有美食饗宴，更有來自長照機構、埤島社區關懷據點以及義山長照據點許多長者所帶來的精彩表演，充份展現出創新聚落所帶來的豐富成果。

2025-12-18 19:29