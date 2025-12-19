聽新聞
0:00 / 0:00

久占車格 新北欠費逾10天拖吊

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

新北市到今年9月底汽車96萬、機車227萬餘輛，公有停車場管理自治條例明訂，對路邊停車欠費車輛逾10日未繳納拖吊開罰。交通局表示，除久占車位拖吊開罰，也對免費路邊停車格納入收費，提高車位周轉率及改善停車秩序，兼顧使用公平性。

近年新北產業園區發展快速，交通局本月15日起在新莊區五權一路、五權二路，及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段實施汽車停車格收費，也在五股區五工路、五權路設置大型重機收費停車格，落實「使用者付費」原則，提升停車格位周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北公有路邊停車格有3萬4117格，已有3萬1148格約9成5納入收費，車輛久停占用問題，除依法執行拖吊取締外，也同步推動將免費路邊停車格納入收費管理。

交通局表示，為提供民眾停車需求，近5年累計新增及納入收費管理路邊停車路段，汽車計264條共5972格，機車格有76條共1萬2159格，藉此有效提升停車資源運用效率，未來將持續檢討路邊停車需求。

新莊區林姓市民說，市區開車找不到車位已成生活日常，久占車位本該就被拖吊，才符合公平正義。陳姓上班族表示，現在TPASS月票1200很方便，不想開車再為找停車位傷神。

新北 停車格

延伸閱讀

新北議會閉會通過742議案 115年1月2日臨會續審總預算

新北宣布2026年17項新措施 加碼生育獎金、擴大敬老愛心卡都在內

新北久占停車格解方出爐 欠費逾10天未繳納「拖吊」、免費車格改收費

假投資陷阱多 新北年阻2456件詐騙守住近20億元

相關新聞

廣角鏡／台北消費抽千萬 蔣萬安：我抽中生四寶

北市商業處推出「來台北有購嗨消費歡樂抽」，11月11日至明年3月8日，到北市店家消費滿200元可獲1組抽獎序號，「周周抽...

車停16天就拖吊 北市元旦起跑

台北市今年修法，明年元旦起市府停管處轄管、委外經營停車場、河堤，無論是否收費，停放16天就拖吊，車輛移置及保管費也提高，...

久占車格 新北欠費逾10天拖吊

新北市到今年9月底汽車96萬、機車227萬餘輛，公有停車場管理自治條例明訂，對路邊停車欠費車輛逾10日未繳納拖吊開罰。交...

議員稱北市府限縮索資時間 林奕華因故未列席「暫擱預算」

北市府限縮索取資料時間，引發議員不滿。議會民政委員會要求副市長林奕華列席說明，今天因故未列席；委員會暫擱市府相關局處11...

淡水區銀光共創幸福嘉年華活動 共築在地長照網絡

為了在歲末年終，讓更多人了解到淡水北海岸的長照服務，新北市淡水區義山綜合長照機構，舉辦一場銀光共創幸福嘉年華活動，現場不僅是有許多的長照週邊服務攤位，還有美食饗宴，更有來自長照機構、埤島社區關懷據點以及義山長照據點許多長者所帶來的精彩表演，充份展現出創新聚落所帶來的豐富成果。

汐止區自強里銀髮樂齡班共餐 觀天下贊助加菜金

為了鼓勵長輩走出家門，汐止區自強里銀髮俱樂部開辦課程，也辦理共餐，邀請里內長者們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，今(18)日觀天下有線電視為了回饋地方，也再次贊助加菜金支持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。