議員稱北市府限縮索資時間 林奕華因故未列席「暫擱預算」

中央社／ 台北18日電
台北市副市長林奕華。報系資料照
台北市副市長林奕華。報系資料照

北市府限縮索取資料時間，引發議員不滿。議會民政委員會要求副市長林奕華列席說明，今天因故未列席；委員會暫擱市府相關局處115年度總預算，要求林奕華說明才續審。

台北市政府在2022年訂定市府各機關提供台北市議會及議員資料處理原則，但市府今年6月決定各局處回應議員索資以3天為原則，引起多數議員不滿，認為市府箝制議會監督權。

台北市議會民政委員會今天下午審查北市客家委員會等局處115年度總預算案。委員會第一召集人、民進黨議員許淑華會議開始前就詢問先前要求林奕華列席說明市府限縮議員索資時間的原因，林奕華是否有列席。

北市府府會副總聯絡人回應，林奕華因有會議無法到場，且是在2天前才接獲通知須列席。此話引發出席委員會的綠營議員不滿。

許淑華要求議事人員念出先前要求市府官員列席的資料，議事人員說，11月25日就依議員要求通知副市長列席說明；市府代表回應，依地方制度法及台北市議會及議員資料處理原則，只要各局處首長列席議會委員會即可。

綠營議員再度認為此說法是不尊重議會。民進黨議員顏若芳說，資料顯示市府府會總聯絡人就是林奕華，且林奕華先前曾列席議會政黨協商會議，意謂是有其權責須列席委員會，且11月間就已通知市府，林奕華今天不出席，就是藐視議會。

民進黨議員何孟樺表示，市府代表提到地制法及提供議會資料原則未提及副市長不用列席委員會，市府限縮議員索資時間，就已剝奪議員監督市府權利，副市長又不出席委員會，根本是不尊重議會。

國民黨議員李芳儒說，尊重委員會決議，並認為市府應要尊重議會，府會良性溝通，才能順利推動市政。許淑華最後要求暫擱市府局處總預算，等林奕華列席說明限縮索資時間的原因，才會續審。

北市府表示，副市長依規定與慣例不必列席委員會，以往也沒有列席委員會的案例，會持續與議會溝通。

議員 北市府 林奕華

