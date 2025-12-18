快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

新北議會閉會通過742議案 115年1月2日臨會續審總預算

中央社／ 新北18日電

新北市議會今天閉會，80天會期共通過742件議案，包括氣候變遷因應行動自治條例、營建剩餘土石方管理自治條例等；尚未審畢的115年總預算案，將在明年1月2日召開臨時會續審。

新北市議會第4屆第6次定期大會，今天下午在議長蔣根煌敲槌下閉會，這次定期會自9月30日起至12月18日，會期共80天，總計通過742件議案，包括自治條例2案、一般議案11案、報告案8案、議員提案716案及臨時動議5案等。

其中，三讀通過的自治條例包含「新北市氣候變遷因應行動自治條例」及「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，前者明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎補助措施。

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」則明定營建剩餘土石方處置規範及罰則，避免施工過程造成環境污染及破壞。另外，尚未審議完畢的115年度新北市政府總預算案，將在明年1月2日召開臨時會繼續審議。

總預算 氣候變遷

延伸閱讀

新北警遭檢舉包庇麻將賭場！檢察官搜索蘆洲分局 6警遭檢證人身分約談

新北久占停車格解方出爐 欠費逾10天未繳納「拖吊」、免費車格改收費

殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

新北待用餐超過72萬人次受惠 「善的循環」獲社會創新共融獎

相關新聞

新北宣布2026年17項新措施 加碼生育獎金、擴大敬老愛心卡都在內

新北市政府於2026年1月1日起陸續實施22項新措施，其中，新北市推行新措施計17項，配合中央實施新措施計5項，包含加碼...

淡水區銀光共創幸福嘉年華活動 共築在地長照網絡

為了在歲末年終，讓更多人了解到淡水北海岸的長照服務，新北市淡水區義山綜合長照機構，舉辦一場銀光共創幸福嘉年華活動，現場不僅是有許多的長照週邊服務攤位，還有美食饗宴，更有來自長照機構、埤島社區關懷據點以及義山長照據點許多長者所帶來的精彩表演，充份展現出創新聚落所帶來的豐富成果。

汐止區自強里銀髮樂齡班共餐 觀天下贊助加菜金

為了鼓勵長輩走出家門，汐止區自強里銀髮俱樂部開辦課程，也辦理共餐，邀請里內長者們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，今(18)日觀天下有線電視為了回饋地方，也再次贊助加菜金支持。

自來水出現油味 汐止馬上辦服務中心受理洗水塔補償

針對11/27日基隆河遭油污污染，基隆、汐止地區自來水出現油味，自來水公司也緊急啟動補償機制，開辦「馬上辦服務中心」提供用戶申請案件受理、電話與現場諮詢等一站式服務，受理清洗水塔補償申請，以汐止來說，一個星期以來受理大約是77件，如有需要的民眾，周一至周六都能前往申請。

不畏低溫守護家園 雙溪區魚行里辦環境掃除迎冬至

新北市雙溪區魚行里今(18)日舉辦里環境清潔掃除活動，由里長帶領約三十多位志工與里民共同參與。儘管天氣寒冷，志工與里民們卻不畏低溫，手持掃除用具，深入里內巷弄進行環境整理，展現守護家園的熱忱與行動力。

熊讚陪你過耶誕迎跨年 香堤廣場限定小屋亮相

12月的臺北市，周周都有精彩活動登場，這次換超可愛的熊讚要來信義區陪大家跨年啦！從19日起，六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場(新光三越A9至A11間)正式亮相，成為耶誕與跨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。