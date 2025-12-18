新北議會閉會通過742議案 115年1月2日臨會續審總預算

新北市議會今天閉會，80天會期共通過742件議案，包括氣候變遷因應行動自治條例、營建剩餘土石方管理自治條例等；尚未審畢的115年總預算案，將在明年1月2日召開臨時會續審。

新北市議會第4屆第6次定期大會，今天下午在議長蔣根煌敲槌下閉會，這次定期會自9月30日起至12月18日，會期共80天，總計通過742件議案，包括自治條例2案、一般議案11案、報告案8案、議員提案716案及臨時動議5案等。

其中，三讀通過的自治條例包含「新北市氣候變遷因應行動自治條例」及「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，前者明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎補助措施。

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」則明定營建剩餘土石方處置規範及罰則，避免施工過程造成環境污染及破壞。另外，尚未審議完畢的115年度新北市政府總預算案，將在明年1月2日召開臨時會繼續審議。