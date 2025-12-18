快訊

不只是節慶裝飾！新北景觀處分享「聖誕紅續命術」 挑戰隔年再開花

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
耶誕節將在下周四登場，色彩鮮豔的「聖誕紅」是冬季最應景的植栽。圖／新北市景觀處提供
耶誕節將在下周四登場，色彩鮮豔的「聖誕紅」是冬季最應景的植栽。圖／新北市景觀處提供

耶誕節將在下周四登場，色彩鮮豔的「聖誕紅」是冬季最應景的植栽，但許多民眾常將其視為一次性擺飾，過節後便丟棄。新北市景觀處公開進階養護指南，教民眾如何讓聖誕紅不只美在當下，更能延續生命，甚至挑戰隔年自行復花。

景觀處表示，聖誕紅養護沒有想像中難，適合忙碌的現代家庭。若民眾在耶誕城賞花後想買一盆回家妝點節慶氣氛，建議把握以下原則，第一、看中心「真花」，紅葉中心的圓珠狀花苞若呈鮮綠或鮮黃、未全開且無落粉，代表植株正值「青壯年」，觀賞期較長。

第二、檢查莖葉，選擇莖幹粗壯直立、葉片深綠硬挺，且無黃葉或下垂現象者。第三、觀賞期養護關鍵，環境以涼爽通風、具明亮散射光為佳；澆水須等土壤表面乾燥後再一次澆透，並避免噴濕苞葉，底盤也應保持乾燥以防爛根，澆水時務必留意底層是否積水。若花心出現萎縮或變黑，屬於正常現象，摘除即可。

另外，若有興趣挑戰園藝的民眾，景觀處分享讓聖誕紅「復活」的祕訣：待春季苞片自然凋落後，可進行「強剪」，將枝條剪至僅剩三分之一，並換至較大的盆器（如3寸換5寸），混入長效肥料養護。且於秋季時嚴格控制光照，夜間避開陽台燈或路燈等持續光源干擾。只要避開夜間光害，配合適當修剪與施肥，聖誕紅的美也能在來年再次綻放。

新北市景觀處林俊德指出，像是香冠柏翠綠的葉色相當療癒，且其株型像棵迷你聖誕樹，若與聖誕紅交錯擺放，亦可增添佳節氣氛，成為聖誕節不可或缺的地景布置。歡迎民眾來新北歡樂耶誕城賞花，享受耶誕佳節氛圍。

香冠柏翠綠的葉色相當療癒，且其株型像棵迷你聖誕樹，與聖誕紅交錯擺放，亦可增添佳節氣氛。圖／新北市景觀處提供
香冠柏翠綠的葉色相當療癒，且其株型像棵迷你聖誕樹，與聖誕紅交錯擺放，亦可增添佳節氣氛。圖／新北市景觀處提供
新北市政府於耶誕城周邊以聖誕紅妝點佈置，營造冬日佳節美感。圖／新北市景觀處提供
新北市政府於耶誕城周邊以聖誕紅妝點佈置，營造冬日佳節美感。圖／新北市景觀處提供

賞花 聖誕節 聖誕樹 歡樂耶誕城

