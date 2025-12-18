快訊

新北宣布2026年17項新措施 加碼生育獎金、擴大敬老愛心卡都在內

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府於2026年1月1日起陸續實施22項新措施。圖／本報資料照片
新北市政府於2026年1月1日起陸續實施22項新措施，其中，新北市推行新措施計17項，配合中央實施新措施計5項，包含加碼生育獎金、擴大好孕專車補貼、擴大敬老愛心卡使用範圍等。

新北市研考會表示，在生孕育嬰福利方面，自1月起，加碼新北生育獎勵金，第一名及第二名新生兒各調高補助額度至4萬元及4萬5千元，進一步提升市民生育意願，2月起，新北擴大好孕專車補貼，除調增補助趟次至36趟及補貼金額250元外，亦解除乘車用途限制並新增司機獎勵措施，讓市民生孕更安心有保障。

照顧長者及弱勢扶助方面，敬老愛心卡擴大使用範圍至國道客運、國民運動中心每項次50點、市立聯合醫院及29區衛生所每次掛號費50點、台鐵搭乘放寬至，起訖站之一位於北北基桃宜境內車站，且每趟次扣抵上限提高至150點，及計程車每趟次扣抵上限增加為85點，以提供更多元的使用選擇，並增進新北長者與身心障礙者行的福利。

另自1月起，新北醫療補助計畫門診及急診掛號費補助上限各調升至150元及300元，以維護弱勢及特殊族群醫療照顧權益。

在精進服務方面，新北水土保持數位治理平台3月起開放線上開工申報，以達到申請案件全面無紙化並進一步提升申辦效率。自4月起，新北各地政事務所透過「AI人工智慧櫃檯」提供互動諮詢服務，民眾可直接語音詢問地政相關問題、自助申請謄本及申請書表填寫功能等服務，以節省現場等待時間。

另為配合中央營建剩餘土石方全流向管制政策推行，自1月起，新北各營建工程將全面採用內政部國土管理署建置的電子聯單系統管理。

在增進勞工權益方面，為配合中央推行政策，2026年1月1日起，最低工資調整為2萬9500元，每小時最低工資調整為196元；育嬰留停照顧及家庭照顧請假彈性化，受僱者於最長2年的育嬰留停期間內，其中30日得改以日為申請單位；於1年內可申請的7日家庭照顧假，得以小時為申請單位。

另在升級農漁民福利方面，2026年度起首推「雙保（飽）PLUS健檢+」，加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助。

