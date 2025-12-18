淡水區銀光共創幸福嘉年華活動 共築在地長照網絡

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
嘉年華活動多元精彩，展現出創新聚落所帶來的豐富成果。 圖／紅樹林有線電視提供
嘉年華活動多元精彩，展現出創新聚落所帶來的豐富成果。 圖／紅樹林有線電視提供

為了在歲末年終，讓更多人了解到淡水北海岸的長照服務，新北市淡水區義山綜合長照機構，舉辦一場銀光共創幸福嘉年華活動，現場不僅是有許多的長照週邊服務攤位，還有美食饗宴，更有來自長照機構、埤島社區關懷據點以及義山長照據點許多長者所帶來的精彩表演，充份展現出創新聚落所帶來的豐富成果。

淡水義山綜合長照督導長陳貴芝表示，在這一場嘉年華活動，不只是有器材攤位展出，還有許多美食及健康多元服務，攜手三芝、淡水地區長照創新聚落夥伴參與，邀請長輩與家人一起逛市集、玩闖關、做運動、看表演，在輕鬆互動中認識「就在身邊」的長照服務。

新北市衛生局科長侯嘉玲表示，今年新北市長照創新聚落，獲得健康城市暨高齡友善城市創新獎，而新北市65歲以上高齡人口已達到80萬人口，因為在長照領域必需提供更完善的服務，而目前在淡水及三芝有超過7個綜合長照機構，形成長照創新聚落，包括了馬偕醫學大學、雙連安養中心、三芝綜合長照機構、日勝生集團不老莊園、義山綜合長照機構、青松崁頂社區長照機構，以及淡水、三芝智能衛生所等等，透過實際體驗與交流，讓在地長輩清楚看見，三芝、淡水建構完整、多元、彼此支援的長照資源網絡，更是長照創新聚落交流合作，也是北海岸在地安老持續前行的重要一步。

