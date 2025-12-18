汐止區自強里銀髮樂齡班共餐 觀天下贊助加菜金
為了鼓勵長輩走出家門，汐止區自強里銀髮俱樂部開辦課程，也辦理共餐，邀請里內長者們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，今(18)日觀天下有線電視為了回饋地方，也再次贊助加菜金支持。
汐止區自強市民活動中心，使用率很高，開辦不少動態、靜態課程，今天早上長輩們就陸續到活動中心報到，上一些健康促進課程，並且進行了環保衛生宣導，提醒大家溜狗時要記得繫上狗鍊，並且要清理狗黃金，一起愛護環境，而中午時間一到就緊接著共餐，吃便當共餐，鄰居們大家坐在一起邊吃飯邊聊天，長輩都好開心。
邀請長輩聚在一起吃飯，里辦公處還貼心準備了養生藥膳湯，熱熱的湯喝下去，暖胃又暖心，而為了回饋地方，這一天觀天下總經理也出席並且捐助自強里銀髮俱樂部共餐經費，為了表示感謝，里長康金龍也特地頒發了感謝狀表示感謝。
自強里長康金龍表示，今天是自強里辦理銀髮族樂齡共餐，非常感謝觀天下總經理來關懷里內的長者，並且捐加菜金，真的很感謝。
觀天下有線電視公司總經理黃清波指出，很高興今天來參加自強里的老人共餐的活動，關心長輩也一起吃飯，看著鄰居們聚在一起吃飯聊天都很開心，秉持回饋地方，觀天下贊助共餐經費，支持這麼有意義的活動。
