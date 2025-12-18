快訊

自來水出現油味 汐止馬上辦服務中心受理洗水塔補償

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
台水公司汐止「馬上辦服務中心」提供油汙事件受影響用戶申請案件受理、電話與現場諮詢等一站式服務。 圖／觀天下有線電視提供
台水公司汐止「馬上辦服務中心」提供油汙事件受影響用戶申請案件受理、電話與現場諮詢等一站式服務。 圖／觀天下有線電視提供

針對11/27日基隆河遭油污污染，基隆、汐止地區自來水出現油味，自來水公司也緊急啟動補償機制，開辦「馬上辦服務中心」提供用戶申請案件受理、電話與現場諮詢等一站式服務，受理清洗水塔補償申請，以汐止來說，一個星期以來受理大約是77件，如有需要的民眾，周一至周六都能前往申請。

在台水位於汐止區長興街一段100號的汐止營運所，從「馬上辦服務中心」開辦以來，每天都有民眾陸續前往申辦清洗水塔補償，這次的基隆八堵抽水站油汙事件，汐止受影響符合擴大申請的大約有7萬多戶，民眾說，當時第一時間就請人來清洗水塔，在台水補償方案出來後，就準備了相關文件來臨櫃申請。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，台水公司因應這次的基隆八堵抽水站油汙部分，有幾項減免的補助，最主要是減免水費的部分，會主動減免水費半個月，民眾不用申請，台水公司會主動減免，另外一項重要的就是清洗水塔補助申請，民眾如果在這段期間，因為油汙用水有異味的影響去清洗自己家裡的水塔，只要檢附照片、申請表、以及發票或收據，在12/9到明年2/10到汐止所申請，汐止營運所有一個馬上辦的服務專線，電話是(02)8647-8218＃201、＃203，平常日在早上8點到下午8點都有受理，周六及國定假日的話，則是早上9:00~ 18:00，建議民眾可以在這段時間前往申辦。

陳昭賢提到，從12/9受理補償申請以來，要特別再提醒民眾的是，在清理水塔的時候，提供檢附的照片必須是要看的出來清洗前跟清洗後，有一個佐證的照片，要請民眾多加留意，在前往申請前可以先撥打服務專線，確認需要帶那些的證件還有照片，確認之後再前往申辦，省去再多跑一趟的麻煩。

