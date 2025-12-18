北市府做這事拚招商 北投影視音園區未來可開旅館、酒吧

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文化局去年完成修復北投影視音園區的歷史建築，包含攝影棚（左）及錄音室（右），目前朝ROT方式，預計12月招商、明年第一季簽約。本報資料照片
台北市北投影視音產業園區歷經6次流標，目前除歷史建築區採ROT招商，其餘基地採BOT招商，文化局擬將影視音產業占比由70%調降至50%，盼增加廠商進駐意願，該案都市計畫變更今於都委會審議通過。

市府為推動影視音產業發展，2014年將北投影視音園區從住宅區變更為影視音產業專用區，規定建物總樓地板面積70%以上作為影視音產業主體事業，但因比例過高、使用彈性不足，降低投資意願，該年至2023年多次依促參法招商都流標。

去年促參會支持文化局將主體事業比例由70%調降至50%，另放寬日常用品零售業、娛樂服務業、一般旅館業、觀光旅館業等使用項目，增設投標誘因，改善財務可行性與招商條件。市府今年11月4日至12月3日公展30天，11月26日公展說明會，都委會今審議該案。

文化局報告有民眾陳情，雖未明定園區為居民停車場，也未排除此方向，他認為園區應以滿足自身營運為限，不宜朝居民停車場化發展。文化局回應，此次修訂是提升使用彈性，未涉及停車空間規畫，將循TOD精神及停車內部化原則，須經都審與交通影響評估，由專家審查人流與供需。

都委會主席李四川裁示，同意辦理，再去招標看看有沒有人願意來。文化局會後表示，此次調降主體事業比例、附屬設施更有彈性，有穩定現金流，就會增加投資意願，例如旅宿部分，劇組拍片通常都要1個月，可在旁租住，再者北投溫泉產業有住宿需求，也可供北士科商務住宿，另能做餐酒館、酒吧等娛樂事業，作為劇組、殺青宴等交流之用。

該案經都委會審議通過，須經內政部都委會審議、內政部核定後，市府才會公告實施。

