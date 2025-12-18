公廁從「民生需求」變身城市美學 北市3年完成34座

台北市長蔣萬安就職將滿3年，北市工務局公園處以「以市民為本」的核心，持續推動基礎設施升級與公共空間優化。近三年市府公園處多項計畫，共獲得國內外高達67件大獎。其中公廁從「民生需求」變身城市美學，北市3年內完成34座。

公園處長藍舒凢表示，自112年啟動的「優質公園公廁計畫」以乾淨、安全、友善、美感為核心理念，全面推動轄管公廁的「公廁總體檢」，針對老舊設施、長期設置流動廁所造成的景觀干擾與異味問題，以及對高齡者不友善的使用環境逐一提出改善。

3年來北市已完成34座流動廁所轉型為景觀公廁，並於114年完成9座固定公廁改造。藍舒凢指出，這項計畫不僅在硬體升級上成果顯著，同步透過清潔管理優化與使用文化提升，讓公廁從「基本民生需求」躍升為展現城市生活品質與文化美學的重要象徵，也榮獲5項大獎，讓景觀公廁成為城市亮點，成為市民與遊客最有感的公共服務升級。

另外，近3年來，工務局公園處推動的各項計畫已完工80處新建與整建工程，累計改善面積達22萬2455平方公尺。

推動公園新建及改造的過程中，不僅追求數量上的擴增，更重視品質的全面提升，三年來共新建8座、整建72座，共80座公園。

此外，新建9座、整建32座，共41座公園遊戲場。以新生公園為例，設置「森林休憩攀爬設施」以樹屋為主題進行打造，讓13歲以上的青少年、成年人都可以進行冒險挑戰，在休憩平台上看公園景觀及飛機從上空飛過，而民權公園以鄰近松山機場為主題，打造塔台遊戲，具飛機跑道、塔台攀爬設施，也別具特色。

公園處也指出，正積極維護全市超過9萬株行道樹，自112年起推動「台北市行道樹5年期程修剪計畫」，全面導入專業的「全樹型修剪」方式，不僅促進樹木健全生長，更能有效降低颱風期間樹木傾倒或斷枝的風險。近三年已完成全樹型修剪4萬3千餘株，並執行維護型修剪近15萬株次。