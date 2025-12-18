不畏低溫守護家園 雙溪區魚行里辦環境掃除迎冬至
新北市雙溪區魚行里今(18)日舉辦里環境清潔掃除活動，由里長帶領約三十多位志工與里民共同參與。儘管天氣寒冷，志工與里民們卻不畏低溫，手持掃除用具，深入里內巷弄進行環境整理，展現守護家園的熱忱與行動力。
適逢冬至將近，里長特別貼心準備鹹、甜湯圓及餐食，慰勞辛苦付出的志工們，並提前與里民一同歡慶節慶，現場氣氛溫馨融洽。魚行里長許桂花表示，希望透過定期環境清潔與里民交流活動，不僅提升居住環境品質，也凝聚社區向心力，讓魚行里成為更宜居的社區。
許桂花也說，環境整潔是社區最基本也最重要的工作，感謝志工與里民不畏寒冷、主動參與掃除行動，讓社區巷弄保持乾淨舒適。她也提到，冬至是重要的傳統節日，特別準備湯圓與餐食，除了慰勞志工的辛勞，也希望藉此增進里民間的情感交流，讓大家在寒冬中感受到社區的溫暖與凝聚力。
