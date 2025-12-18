快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

不畏低溫守護家園 雙溪區魚行里辦環境掃除迎冬至

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
志工與里民深入巷弄清潔，提升居住環境品質，也凝聚社區向心力。 圖／觀天下有線電視提供
志工與里民深入巷弄清潔，提升居住環境品質，也凝聚社區向心力。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區魚行里今(18)日舉辦里環境清潔掃除活動，由里長帶領約三十多位志工與里民共同參與。儘管天氣寒冷，志工與里民們卻不畏低溫，手持掃除用具，深入里內巷弄進行環境整理，展現守護家園的熱忱與行動力。

適逢冬至將近，里長特別貼心準備鹹、甜湯圓及餐食，慰勞辛苦付出的志工們，並提前與里民一同歡慶節慶，現場氣氛溫馨融洽。魚行里長許桂花表示，希望透過定期環境清潔與里民交流活動，不僅提升居住環境品質，也凝聚社區向心力，讓魚行里成為更宜居的社區。

許桂花也說，環境整潔是社區最基本也最重要的工作，感謝志工與里民不畏寒冷、主動參與掃除行動，讓社區巷弄保持乾淨舒適。她也提到，冬至是重要的傳統節日，特別準備湯圓與餐食，除了慰勞志工的辛勞，也希望藉此增進里民間的情感交流，讓大家在寒冬中感受到社區的溫暖與凝聚力。

湯圓 冬至 低溫 雙溪區

延伸閱讀

這款冬至湯圓最好吃！主產番薯水林鄉教煮健康「五行湯圓」

金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

冬至到吃湯圓！營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

冬至快到了...宜蘭縣衛生局抽驗冬令應節食品 31件符合規定

相關新聞

新北宣布2026年17項新措施 加碼生育獎金、擴大敬老愛心卡都在內

新北市政府於2026年1月1日起陸續實施22項新措施，其中，新北市推行新措施計17項，配合中央實施新措施計5項，包含加碼...

淡水區銀光共創幸福嘉年華活動 共築在地長照網絡

為了在歲末年終，讓更多人了解到淡水北海岸的長照服務，新北市淡水區義山綜合長照機構，舉辦一場銀光共創幸福嘉年華活動，現場不僅是有許多的長照週邊服務攤位，還有美食饗宴，更有來自長照機構、埤島社區關懷據點以及義山長照據點許多長者所帶來的精彩表演，充份展現出創新聚落所帶來的豐富成果。

汐止區自強里銀髮樂齡班共餐 觀天下贊助加菜金

為了鼓勵長輩走出家門，汐止區自強里銀髮俱樂部開辦課程，也辦理共餐，邀請里內長者們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，今(18)日觀天下有線電視為了回饋地方，也再次贊助加菜金支持。

自來水出現油味 汐止馬上辦服務中心受理洗水塔補償

針對11/27日基隆河遭油污污染，基隆、汐止地區自來水出現油味，自來水公司也緊急啟動補償機制，開辦「馬上辦服務中心」提供用戶申請案件受理、電話與現場諮詢等一站式服務，受理清洗水塔補償申請，以汐止來說，一個星期以來受理大約是77件，如有需要的民眾，周一至周六都能前往申請。

不畏低溫守護家園 雙溪區魚行里辦環境掃除迎冬至

新北市雙溪區魚行里今(18)日舉辦里環境清潔掃除活動，由里長帶領約三十多位志工與里民共同參與。儘管天氣寒冷，志工與里民們卻不畏低溫，手持掃除用具，深入里內巷弄進行環境整理，展現守護家園的熱忱與行動力。

熊讚陪你過耶誕迎跨年 香堤廣場限定小屋亮相

12月的臺北市，周周都有精彩活動登場，這次換超可愛的熊讚要來信義區陪大家跨年啦！從19日起，六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場(新光三越A9至A11間)正式亮相，成為耶誕與跨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。