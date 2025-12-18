蘆洲長安停車場115年完工 兼具長輩活動空間

新北市三重蘆洲人口成長快速，市長侯友宜表示，蘆洲長安立體停車場預計明年10月完工，將增加逾300格汽車格，1樓將設置老人活動空間兼具社福功能，屆時將成為蘆洲新地標。

新北市長侯友宜今天視察蘆洲長安立體停車場工程，致詞時表示，三重、蘆洲人口數逐年成長，長安立體停車場位於蘆洲中心點，113年起拆掉改建，預計115年10月完工，目前進度超前已達70%。長安停車場外觀亮眼，完工後搭配燈光將成為蘆洲新地標。

侯友宜說，上任以來新北已新建121座停車場，包括27座立體停車場、94座平面停車場，共提供3萬多個汽車、9000多個機車停車位。27座立體停車場中，三蘆地區就涵蓋17座，花費近96億元，希望能讓老舊社區停車更方便。

交通局資料指出，蘆洲長安立體停車場總經費約7.2億元，其中獲前瞻計畫補助1.3億元，市府停管基金自籌5.9億元。停車場規劃地下1層、地上8層，可提供382格汽車停車位，1樓也將設置老人共餐活動空間，兼顧社區服務。

侯友宜隨後也前往蘆洲民族路視察人行道改善成果，包括人行道拓寬、鋪面更新、無障礙設施整合等。

工務局長馮兆麟說，民族路是蘆洲區主要道路之一，周邊住宅、商家與學校密集，行人通行需求高，但因電桿、植栽及私人建物占用，導致人行道淨寬不足，經與居民、店家協調遷移設施及拆除占用物，完工後人行道寬度達1.5公尺以上，改善長度約810公尺。