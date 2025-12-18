快訊

熊讚陪你過耶誕迎跨年 香堤廣場限定小屋亮相

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
從19日起，六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場正式亮相。照片取自臺北市政府
從19日起，六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場正式亮相。照片取自臺北市政府

12月的臺北市，周周都有精彩活動登場，這次換超可愛的熊讚要來信義區陪大家跨年啦！從19日起，六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場(新光三越A9至A11間)正式亮相，成為耶誕與跨年的必打卡熱點。廣受粉絲喜愛的熊讚徽章也應景推出「歡樂耶誕版」，發放至12月25日；緊接著12月26日，加碼再推「航向未來版」限定徽章，搭配「臺北最High新年城」跨年晚會，邀請大家與熊讚一起倒數跨年、迎接2026。

臺北市政府觀光傳播局表示，今年特別規劃吸睛的六公尺高熊讚氣偶及互動性十足的熊讚小屋，12月在香堤廣場陪伴民眾歡度耶誕，讓大家親身感受節慶的喜悅。同時為響應臺北跨年活動，熊讚氣偶與小屋也將與大家一同倒數、邁向嶄新2026年。

今年熊讚活動深受各地熊粉喜愛，人氣熊讚徽章也搭配聖誕節換上節慶版本，自12月19日至25日推出「歡樂耶誕版」徽章；同時為串聯今年臺北市的跨年晚會，12月26日起更加碼全新設計的「航向未來版」限定徽章，喜愛熊讚的粉絲們一定要把握收藏的機會。

此外，呼應溫馨的節慶氛圍，熊讚小屋更特別設置「熊讚信箱」，民眾不僅可以和熊讚拍照打卡，還能透過寫信，將自己的思念及祝福傳達給熊讚。12月22日，熊讚會親自前往熊讚小屋開啟信箱，屆時滿滿的卡片將讓熊讚感受到熊粉們滿溢的心意與溫暖。快來現場把你的祝福寄給熊讚吧！

觀傳局說，即日起至115年1月1日，歡迎大家到香堤廣場和熊讚拍照打卡，走進熊讚小屋感受溫暖的節慶氛圍；不但可以收集熊讚精心設計的限量徽章，更能親筆寫下對熊讚的感謝與祝福。

