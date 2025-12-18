「長輩可領8千元補助」？新北社會局：假訊息

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
社會局提醒，觀看網路影片時務必查證內容來源，申請各項福利補助。照片取自新北市政府

近期，新北市社會局及各區公所陸續接獲民眾來電，詢問「老人每月可領8千多元補助」的申請方式。經查證後發現，影音平台上出現多支AI生成影片，錯誤宣稱「每位長者都可申請中低收入老人生活津貼」。社會局強調，中低收入老人生活津貼並非普發福利，而是為保障經濟弱勢長者所設，相關影片內容皆屬不實，已通報平台協助下架。

社會局進一步說明，戶籍設於新北市、年滿65歲以上，且每年於國內居住超過183日的長者，須符合一定經濟條件，經審核通過後，方可申請中低收入老人生活津貼。相關條件包括：全家人口（申請人、配偶及一親等直系血親）平均所得，不得超過臺灣地區平均每人每月消費支出1.5倍（現為新臺幣38,589元）；動產（如存款、股票等）不得超過250萬元（每增加1人增加25萬元）；不動產價值不得超過675萬元。社會局也呼籲長輩及家屬，切勿轉傳 LINE、FB 等社群平台上的錯誤AI影片，以免誤信假訊息。

為照顧經濟弱勢長者，衛生福利部依據《老人福利法》訂定「中低收入老人生活津貼發給辦法」，由戶籍所在地區公所受理及審核。符合低收入戶、中低收入戶或未達最低生活費1.5倍者，每人每月發給8,329元；達最低生活費1.5倍、未達2.5倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出1.5倍者，每人每月發給4,164元。截至114年11月，新北市領有中低收入老人生活津貼者約2.8萬人，累計核發金額已逾22.3億元。

社會局提醒，觀看網路影片時務必查證內容來源，申請各項福利補助，應透過區公所或社會局等正式管道洽詢，切勿相信「代辦補助」或來路不明的資訊。若發現影片中人物表情不自然、語句出現不合邏輯的停頓，或語調缺乏真實情感，皆可能為 AI 生成內容，務必提高警覺，避免受騙。

