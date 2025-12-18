快訊

新北久占停車格解方出爐 欠費逾10天未繳納「拖吊」、免費車格改收費

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市針對民眾久占停車格超過10天拖吊，也針對免費車格改收費停車。記者林媛玲／攝影
至114年9月底新北市汽車96萬7841輛，機車227萬3537輛，新北市府對民眾久占公有停車格位，以新北市公有停車場管理自治條例明訂，對路邊停車欠費車輛逾10日未繳納拖吊開罰。新北市交通局表示，久占車位除拖吊開罰，也對免費路邊停車格納入收費，藉此提高車位周轉率及改善停車秩序，兼顧使用公平性。

近年新北產業園區發展快速，交通局自本月15日起在新莊區五權一路、五權二路，及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段實施汽車停車格收費，也在五股區五工路、五權路設置大型重機收費停車格，落實「使用者付費」原則，提升停車格位周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北市公有路邊停車格有3萬4117格，其中已有3萬1148格已納入收費，約9成5已納入收費，近年針對車輛久停占用問題，除持續依法執行拖吊取締外，也同步推動將免費路邊停車格納入收費管理。

新北市政府交通局表示，為提供民眾停車需求，市府除積極新增路邊停車外，也逐步將未收費的停車格納入收費管理，近5年累計新增及納入收費管理路邊停車路段，汽車計264條共5972格，機車格有76條共1萬2159格，藉此有效提升停車資源運用效率，未來將持續檢討路邊停車需求。

新北新莊區林姓民眾表示，市區開車找不到車位已成生活日常，久佔車位本該就被拖吊，這才符合公平正義。陳姓上班族說，現在TPASS月票1200很方便，不想再為找停車位傷神。

新北市針對民眾久占停車格超過10天拖吊，也針對免費車格改收費停車。記者林媛玲／攝影
