快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

拍「提帽小人」宣傳史努比周邊 蔣萬安曝有和大寶討論過

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚。圖／取自蔣萬安instagram
年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚。圖／取自蔣萬安instagram

年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚，蔣也分享，這個想法有先和家中大寶討論，也活得大寶讚賞。

蔣萬安今天在個人instagram發出短片，預告今年跨年與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出10款跨年限定周邊商品，包含帽子、圍巾、T恤、馬克杯、票卡夾、帆布袋等，更跟上潮流拍攝「提帽小人」短影音，貼文不到半天吸引近6萬觀看次數。

蔣萬安也實際穿上多款配件，包含帽子、圍巾等配件，也獲得不少網友稱讚，「市長也太可愛」、「太跟得上潮流」、「我可以指定買這一隻嗎？」、「市長潮喔」、「太流行了吧」。

蔣萬安下午出席電競嘉年華開幕活動被媒體問到也分享，團隊有提出這個idea，他也和大寶討論覺得是個很讚想法，透過影片開箱跨年周邊小物，期待與市民朋友、史努比一起跨年。

年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚。圖／取自蔣萬安instagram
年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚。圖／取自蔣萬安instagram

跨年 蔣萬安 漫畫家

延伸閱讀

影／宣傳台北消費抽千萬 蔣萬安：我抽中就生四寶

蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光

拚「台北有購嗨」 蔣萬安：抽中台積電股票就生五寶

連任無懸念！高虹安重返市府 侯漢廷盼與蔣萬安組「安安連線」

相關新聞

暖暖溪冒白色泡沫 台水緊急停止自基隆河取水

今日上午有民眾發現暖暖溪出現大量白色泡沫，懷疑又有人偷排汙水，台水公司已預防性停止抽取基隆河原水，並且表示，發現不明泡沫...

蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光

「來台北有購嗨」抽獎活動上午首度舉行「月月抽」，由台北市長蔣萬安抽出首批幸運得主，包括台積電股票和LUXGEN n7電動...

拍「提帽小人」宣傳史努比周邊 蔣萬安曝有和大寶討論過

年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短...

新北待用餐超過72萬人次受惠 「善的循環」獲社會創新共融獎

新北市社會局推動的「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」媒合民間愛心與在地餐飲資源，讓有需要的民眾能得到溫飽，至目前累計已...

2026台北最High新年城 市府路提早封閉

迎接2026，台北最High新年城將於31日登場，北市交通局表示，因應舞台搭設，今年市府路交通管制提前到24日辦理，而當...

影／宣傳台北消費抽千萬 蔣萬安：我抽中就生四寶

台北市政府舉辦的「來台北有購嗨消費歡樂抽」活於12月1日正式開跑，台北市長蔣萬安今天出席記者會宣傳活動，致詞時並笑說，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。