拍「提帽小人」宣傳史努比周邊 蔣萬安曝有和大寶討論過

年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚，蔣也分享，這個想法有先和家中大寶討論，也活得大寶讚賞。

蔣萬安今天在個人instagram發出短片，預告今年跨年與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出10款跨年限定周邊商品，包含帽子、圍巾、T恤、馬克杯、票卡夾、帆布袋等，更跟上潮流拍攝「提帽小人」短影音，貼文不到半天吸引近6萬觀看次數。

蔣萬安也實際穿上多款配件，包含帽子、圍巾等配件，也獲得不少網友稱讚，「市長也太可愛」、「太跟得上潮流」、「我可以指定買這一隻嗎？」、「市長潮喔」、「太流行了吧」。