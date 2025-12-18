拍「提帽小人」宣傳史努比周邊 蔣萬安曝有和大寶討論過
年底跨年活動將至，北市府與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出史努比周邊，市長蔣萬安更搭上潮流，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品獲得不少網友稱讚，蔣也分享，這個想法有先和家中大寶討論，也活得大寶讚賞。
蔣萬安今天在個人instagram發出短片，預告今年跨年與全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族推出10款跨年限定周邊商品，包含帽子、圍巾、T恤、馬克杯、票卡夾、帆布袋等，更跟上潮流拍攝「提帽小人」短影音，貼文不到半天吸引近6萬觀看次數。
蔣萬安也實際穿上多款配件，包含帽子、圍巾等配件，也獲得不少網友稱讚，「市長也太可愛」、「太跟得上潮流」、「我可以指定買這一隻嗎？」、「市長潮喔」、「太流行了吧」。
蔣萬安下午出席電競嘉年華開幕活動被媒體問到也分享，團隊有提出這個idea，他也和大寶討論覺得是個很讚想法，透過影片開箱跨年周邊小物，期待與市民朋友、史努比一起跨年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言