新北待用餐超過72萬人次受惠 「善的循環」獲社會創新共融獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北愛心待用餐開辦至今有1577家次店家響應，現有586家待用餐店家持續服務。圖／新北社會局提供
新北市社會局推動的「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」媒合民間愛心與在地餐飲資源，讓有需要的民眾能得到溫飽，至目前累計已超過72萬人次受益，也成為社會支持力量，此政策也獲得第8屆政府服務獎的「社會創新共融」獎肯定。

社會局長李美珍表示，計畫緣起於新冠肺炎疫情爆發後衝擊各行各業，不少民眾生計受挫，連基本溫飽都成難題，為減輕民眾經濟壓力，同時協助餐飲業者度過難關，社會局2021年8月媒合民間善款，推出「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」，用一頓飯的力量，帶動城市的善循環。

李美珍說，該計畫不僅提供弱勢民眾透過餐券兌換餐食，更讓第一線社工及合作店家在服務過程中主動關心用餐者的生活狀況，及早發現急難或家庭危機個案，並即時連結醫療、心理諮商、就業輔導等多元資源，將關懷的觸角深入社區每一個角落。

待用餐透過「新北市好日子愛心大平台」匯聚各界善款，也獲得眾多企業與民間團體響應，其中，微星科技長期投入計畫持續捐款，易福社會創新公司則無償提供數位資訊平台，將待用餐店家全面數位化，讓民眾透過手機即時查詢鄰近取餐點。

社會局表示，除在地店家外，也結合八方雲集、鬍鬚張、三商巧福、爭鮮等連鎖餐飲體系，提供全年無休的穩定餐食服務，也與教育局攜手，將發放據點擴展至各級學校，新增399處服務點，形成橫跨社區與校園的綿密支持網絡。

經統計，新北愛心待用餐開辦至今有1577家次店家響應，現有586家待用餐店家持續服務，達成「區區有店家」的目標，累計受益人次突破72萬。李美珍表示，感謝社會各界善心支持待用餐計畫，踴躍加入成為愛心店家，民眾可持待用餐券至新北市愛心店家取餐，詳細店家資訊可至 eFOOOD 待用餐地圖查詢。

