2026台北最High新年城 市府路提早封閉

迎接2026，台北最High新年城將於31日登場，北市交通局表示，因應舞台搭設，今年市府路交通管制提前到24日辦理，而當天大巨蛋蔡依林演唱會預計晚間10時30分結束，能與活動主場分流。北捷同樣提供42小時不打烊及轉乘優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸到會場。

運輸管理科長朱宸佐表示，市政府廣場前搭設舞台會比去年提前一天，在24日到26日封閉市府路五線道，27日則會封閉新仁愛路。並於27日到2026年1月2日封閉市府路及新仁愛路。

在跨年當天，朱宸佐說，分為三階段交管，第一階段為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，該區域從晚間7時起實施車輛只進不出。第二階段則是8時起，範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止進出。

第三階段則是晚間10時到1月1日凌晨3時，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段管制。

朱宸佐說，管制區範圍內，12月31日晚間5時，路邊汽機車停車格禁止停車，周遭YouBike租借站也會暫停營運，並且禁止騎乘於管制區內，呼籲民眾搭大眾運輸到會場。

台北捷運公司也說，依照往例實施42小時營運不收班，今年跨年活動也延續松山新店線優惠措施，並且配合大巨蛋蔡依林演唱會散場時段，在晚間10時30分到2026年1月1日6時，推出不限站數當趟車資免費優惠，鼓勵民眾走到台北小巨蛋站及南京三民站。

北捷表示，為了加強疏運，主要路線板南線及淡水信義線，從17時展開最密班距，板南線最短班距為2到3分鐘，信義淡水線最短班距為3分鐘，並依情況調整。今年預計在清晨3時，能夠完成疏運。

另外，公運處表示，活動同樣有4線接駁車，往捷運忠孝新生站民眾可前往仁愛路與延吉街口搭乘。往捷運公館站者至基隆路與文昌街口搭乘。往木柵與景美民眾在信義路與松德路口西側乘車。往捷運南京三民站者自大巨蛋乘車。