感溫祭啟動 新北：冬旅泡湯看煙火一路玩到春節

中央社／ 新北18日電

「2025新北感溫祭」今天啟動，新北市觀旅局表示，31日跨河煙火於淡水漁人碼頭施放，並結合市集、音樂派對與親子互動，營造濃厚節慶氛圍。另外，還有冬季泡湯體驗與集章優惠。

觀旅局今天舉行記者會公布「2025新北感溫祭」內容，整合冬季耶誕、跨年、節慶展演、靜態展覽與戶外路線，跨足藝文、觀光、運動與展覽等領域，打造連續多月的冬季旅遊主題，展現冬季城市魅力。

市府表示，冬季推出22項特色活動，自12月起一路延續至明年春節前後，近期亮點包括「閃耀新北1314跨河煙火」、2025新北耶誕平安晚會、115年元旦升旗暨健走活動，盼吸引民眾走入城市景點同樂。

市府指出，今年跨年煙火將於淡水區、八里區設置跨河雙舞台，以淡江大橋為主軸，31日晚間8時26分施放煙火，全長13分14秒，同時邀請韓國MAMAMOO成員華莎及日本藝人樋口愛壓軸演出，營造國際級跨年舞台。

副市長陳純敬表示，今年「新北山海湯」結合山區與海岸多元泉質特色，透過泡湯、住宿與消費體驗，讓旅客在節慶氛圍中走進山海之間，享受冬季療癒旅程，創造暖心記憶。

觀光旅遊局表示，今年與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，推出集章活動，結合多家溫泉業者推廣旅客感受不同泉質特色。民眾參與活動至115年4月1日止，於合作店家消費即可集章，並可獲得住宿券、泡湯券及伴手禮等抽獎資格。

觀旅局說，另推出「2026新北燈會」、「2026平溪天燈節」、年貨市集與櫻花季走春活動，讓城市冬旅展現儀式感。文化展演部分，淡水古蹟博物館「光映淡水」、陶瓷博物館「2025台灣陶藝獎」、文化局「茶與王特展」及影像展演等活動，也將陸續登場。

淡水 古蹟博物館

