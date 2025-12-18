侯友宜視察蘆洲長安立體停車場改建 預計明年10月完工

位於蘆洲市區的長安立體停車場因機械老舊，2024年重新改建，新北市長侯友宜今天視察長安立體停車場工程表示，他上任以來新北市新建完成121座停車場，立體停車場27座、平面停車場94座，提供3萬4211個汽車停車位、9239個機車停車位，同步推動全智慧化停車服務，結合人本交通理念，打造更友善的城市環境。

侯友宜說，長安立體停車場重新改建，目前進度7成，預計明年10月能夠順利完工，規劃有382個停車格，雖然經費花了7.2億元，但最重要是三重、蘆洲是老舊社區，為了老舊社區有完整停車空間，三蘆地區蓋了17座，目前有7座完工、8座施工2座規劃，花近96億元。

侯友宜表示，三重、蘆洲地區有5429個汽車格，還有4903個機車格，希望大家停車方便，長安立體停車場也會提供一處老人活動空間，讓老人可休閒共餐使用，將會成為蘆洲的新地標。