蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光

「來台北有購嗨」抽獎活動上午首度舉行「月月抽」，由台北市長蔣萬安抽出首批幸運得主，包括台積電股票和LUXGEN n7電動車等大獎各一名，現場CALL OUT，但台積電股票得主手機未開機；電動車得主被問到心情如何，只淡定地說謝謝市長。

為配合中央普發萬元政策，北市府推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，自114年11月11日起至115年3月8日到台北市店家消費每滿200元就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。

活動於今天抽出「月月抽」首批幸運得主，包括台積電股票一張、君悅101跨年煙火總統套房與LUXGEN n7電動車等超值大獎；活動迄今累積登錄金額將逾10億元，北市府除宣布加碼抽美國雙人來回機票外，民眾只要在114年12月24日至115年1月1日耶誕至跨年的期間消費，抽獎機會再翻倍。

蔣萬安上午在記者會現場，Call Out給台積電股票幸運得主連線，但對方手機未開機，沒機會蔣市長親自傳達好消息，另一位女性民眾得到n7電動車，接到電話彷彿還不相信自己抽中大獎，被問到獲獎心情，沒有說話，最後知道是市長蔣萬安來電，才說謝謝市長。