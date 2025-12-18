聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光
「來台北有購嗨」抽獎活動上午首度舉行「月月抽」，由台北市長蔣萬安抽出首批幸運得主，包括台積電股票和LUXGEN n7電動車等大獎各一名，現場CALL OUT，但台積電股票得主手機未開機；電動車得主被問到心情如何，只淡定地說謝謝市長。
為配合中央普發萬元政策，北市府推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，自114年11月11日起至115年3月8日到台北市店家消費每滿200元就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。
活動於今天抽出「月月抽」首批幸運得主，包括台積電股票一張、君悅101跨年煙火總統套房與LUXGEN n7電動車等超值大獎；活動迄今累積登錄金額將逾10億元，北市府除宣布加碼抽美國雙人來回機票外，民眾只要在114年12月24日至115年1月1日耶誕至跨年的期間消費，抽獎機會再翻倍。
蔣萬安上午在記者會現場，Call Out給台積電股票幸運得主連線，但對方手機未開機，沒機會蔣市長親自傳達好消息，另一位女性民眾得到n7電動車，接到電話彷彿還不相信自己抽中大獎，被問到獲獎心情，沒有說話，最後知道是市長蔣萬安來電，才說謝謝市長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言