暖暖溪冒白色泡沫 台水緊急停止自基隆河取水

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，台水公司已暫停自基隆河取水。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，台水公司已暫停自基隆河取水。記者游明煌／攝影

今日上午有民眾發現暖暖溪出現大量白色泡沫，懷疑又有人偷排汙水，台水公司已預防性停止抽取基隆河原水，並且表示，發現不明泡沫的位置是距離八堵抽水站上游約1.3公里的基隆河支流暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流。

針對18日上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫事件，台水公司表示，獲報後第一時間立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制，現場取水口設有三道防護措施，同時配合環保局共同處置，請民眾安心。

台水公司說明，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里的基隆河支流暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水。

同時，基隆市環保局也在水源橋下佈設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，進行緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。

台水公司表示，目前八堵抽水站暫停取水，在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響。

台水公司強調，將持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，確保民眾飲水安全無虞。

