北市跨年晚會3階段交管 市府路24日起部分封閉

台北最High新年城2026跨年晚會31日登場，市府今天提醒，市政府前24日起實施交管，信義計畫區則自31日晚間7時起3階段管制，呼籲民眾搭大眾運輸工具參與活動，不開車。

台北市交通局今天舉行記者會說明跨年晚會交通管制措施，運輸管理科長朱宸佐表示，此次交管措施與往年大致相同，市政府前因應舞台搭拆，24日起封閉部分車道；信義區周邊則會在31日晚間7時起分3階段管制。

朱宸佐說，24日凌晨0時起，市府路東側5車道將封閉；26日凌晨0時起納入新仁愛路封閉；27日凌晨0時至隔年1月2日中午12時，市府路及新仁愛路全線封閉。

跨年晚會當天，朱宸佐表示，松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域將從晚間7時起實施車輛只出不進，晚間8時起進入第2階段，範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止進出。

最後在晚間10時至隔天凌晨3時實施第3階段管制，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段。

朱宸佐提醒，管制區內停車場同樣禁止進出，路邊汽機車停車格會在當天晚間5時起禁止停車，YouBike租借站也會暫停營運，且考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車，請參加活動的民眾務必搭捷運、不開車。

台北捷運公司表示，今年跨年循例自31日上午6時起連續42小時營運不收班，板南線及淡水信義線自當天晚間5時起以最密班距行駛，松山新店線則自晚間10時30分至隔天上午6時推出優惠，民眾若自至南京三民及台北小巨蛋站乘車離場，當趟車資免費。

台北市公共運輸處表示，此次活動同樣提供4線接駁公車，往捷運忠孝新生站民眾可前往仁愛路與延吉街口搭乘，往捷運公館站者至基隆路與文昌街口搭乘，往木柵與景美民眾在信義路與松德路口西側乘車，往捷運南京三民站者自大巨蛋乘車。