快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

北市跨年晚會3階段交管 市府路24日起部分封閉

中央社／ 台北18日電

台北最High新年城2026跨年晚會31日登場，市府今天提醒，市政府前24日起實施交管，信義計畫區則自31日晚間7時起3階段管制，呼籲民眾搭大眾運輸工具參與活動，不開車。

台北市交通局今天舉行記者會說明跨年晚會交通管制措施，運輸管理科長朱宸佐表示，此次交管措施與往年大致相同，市政府前因應舞台搭拆，24日起封閉部分車道；信義區周邊則會在31日晚間7時起分3階段管制。

朱宸佐說，24日凌晨0時起，市府路東側5車道將封閉；26日凌晨0時起納入新仁愛路封閉；27日凌晨0時至隔年1月2日中午12時，市府路及新仁愛路全線封閉。

跨年晚會當天，朱宸佐表示，松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域將從晚間7時起實施車輛只出不進，晚間8時起進入第2階段，範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止進出。

最後在晚間10時至隔天凌晨3時實施第3階段管制，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段。

朱宸佐提醒，管制區內停車場同樣禁止進出，路邊汽機車停車格會在當天晚間5時起禁止停車，YouBike租借站也會暫停營運，且考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車，請參加活動的民眾務必搭捷運、不開車。

台北捷運公司表示，今年跨年循例自31日上午6時起連續42小時營運不收班，板南線及淡水信義線自當天晚間5時起以最密班距行駛，松山新店線則自晚間10時30分至隔天上午6時推出優惠，民眾若自至南京三民及台北小巨蛋站乘車離場，當趟車資免費。

台北市公共運輸處表示，此次活動同樣提供4線接駁公車，往捷運忠孝新生站民眾可前往仁愛路與延吉街口搭乘，往捷運公館站者至基隆路與文昌街口搭乘，往木柵與景美民眾在信義路與松德路口西側乘車，往捷運南京三民站者自大巨蛋乘車。

跨年晚會 台北捷運 基隆

延伸閱讀

2026台中跨年晚會 蕭敬騰、盧廣仲、動力火車與告五人天王天團齊聚

2026台南好young跨年晚會卡司曝光 集結台港日韓歌手迎新年

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

高雄夢時代跨年晚會卡司完整公開 南韓「水彈女王」權恩妃降臨高雄

相關新聞

暖暖溪冒白色泡沫 台水緊急停止自基隆河取水

今日上午有民眾發現暖暖溪出現大量白色泡沫，懷疑又有人偷排汙水，台水公司已預防性停止抽取基隆河原水，並且表示，發現不明泡沫...

蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光

「來台北有購嗨」抽獎活動上午首度舉行「月月抽」，由台北市長蔣萬安抽出首批幸運得主，包括台積電股票和LUXGEN n7電動...

影／宣傳台北消費抽千萬 蔣萬安：我抽中就生四寶

台北市政府舉辦的「來台北有購嗨消費歡樂抽」活於12月1日正式開跑，台北市長蔣萬安今天出席記者會宣傳活動，致詞時並笑說，如...

侯友宜視察蘆洲長安立體停車場改建 預計明年10月完工

位於蘆洲市區的長安立體停車場因機械老舊，2024年重新改建，新北市長侯友宜今天視察長安立體停車場工程表示，他上任以來新北...

蘆洲民族路拓寬人行道建構人本環境 侯友宜：持續提升通行安全

新北蘆洲區民族路是當地主要道路之一，周邊住宅、商家與學校密集，行人通行需求高，因電桿、植栽及私人建物占用，導致人行道淨寬...

拚「台北有購嗨」 蔣萬安：抽中台積電股票就生五寶

「來台北有購嗨」抽獎活動上午首度舉行「月月抽」抽出首批幸運得主，包括台積電股票和LUXGEN n7電動車等大獎各一名；台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。