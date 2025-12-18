快訊

蘆洲民族路拓寬人行道建構人本環境 侯友宜：持續提升通行安全

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察改善成果，他說，將持續建構更安全便捷的人本環境，提升市民通行安全與街道景觀品質。記者江婉儀／攝影
新北蘆洲區民族路是當地主要道路之一，周邊住宅、商家與學校密集，行人通行需求高，因電桿、植栽及私人建物占用，導致人行道淨寬不足1.5公尺。新北市府推動三階段改善計畫，近日全數完工。新北市長侯友宜今視察改善成果，他說，將持續建構更安全便捷的人本環境，提升市民通行安全與街道景觀品質。

工務局長馮兆麟今在簡報中指出，市府三階段推動改善，第一、二期工程已陸續完成。第三期工程經費為3756萬8000元，經與居民、店家協調，遷移設施及拆除占用物，完工後人行道寬度達1.5公尺以上，改善長度約810公尺。

負責施作的養工處長鄭立輝補充，本次改善項目增設導盲且整合無障礙設施，並同步檢討路口動線與安全設計，降低人車衝突風險。台電也配合進行電箱下地工程，以及將周邊道路纜線管路集中轉移至共同管道，提升市容美觀與公共安全，讓通行空間變得寬敞順暢。

侯友宜表示，蘆洲區民族路人行道完工後，將與已改善完成的蘆洲國小通學廊道、三民高中捷運站，以及明年預計完工的湧蓮寺慈善公益大樓互為串聯，不只學生與接送家長受益，也讓周遭社區民眾及用路人共享，提供安全優質的通行環境。

馮兆麟補充，新北市以人本交通為核心推動市政建設，工務局積極爭取內政部「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，自2023年起已獲得5億900萬元補助，新北市境內改善總長度達32.55公里，改善面積7萬7469平方公尺。

新北蘆洲區民族路改造後的人行道空間寬敞。記者江婉儀／攝影
新北蘆洲區民族路改造後的人行道空間寬敞。記者江婉儀／攝影

