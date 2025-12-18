拚「台北有購嗨」 蔣萬安：抽中台積電股票就生五寶

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安參加「來台北有購嗨」抽獎活動。記者余承翰／攝影
「來台北有購嗨」抽獎活動上午首度舉行「月月抽」抽出首批幸運得主，包括台積電股票和LUXGEN n7電動車等大獎各一名；台北市長蔣萬安致詞時說，若自己抽中活動最終大獎1千萬現金，就生「四寶」，抽中台積電就生「五寶」，令現場來賓大笑。

北市商業處為配合中央普發萬元政策，推出為期近4個月的「來台北有購嗨消費歡樂抽」抽獎活動，自114年11月11日起至115年3月8日，凡到台北市店家消費滿200元活動，即可獲得1組抽獎序號；活動祭出多項獎項，「周周抽」iPhone 17 Pro、「月月抽」台積電股票，活動最後的總抽獎是1000萬元現金大紅包、Tesla Model Y等大獎。

蔣萬安說，這次的好禮除了有納智捷、有iPhone、有Switch，到後面還有1千萬元現金，也有台積電的股票，有特斯拉的汽車，還有美國雙人來回機票，可以去看NBA，所以這些大獎，只要大膽消費在台北，都有機會成為台積電的股東。

蔣萬安也說，今年第三季台北市店家營業額已超過12.12兆，台北是真的是商業中心，營業額不只是全國之冠，也比去年同期增加5.24%。

蔣萬安除了在現場洗腦宣傳，還說如果是他抽中1千萬，就生「四寶」，抽中台積電股票就生「五寶」後續一生沒煩惱。

台積電 蔣萬安

