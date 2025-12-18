聽新聞
淡水停水2334件求償 新北擬估驗款先賠

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北報導

新北市淡水上月施工破管釀大規模停水，影響逾6萬戶，民眾填報損失累計2334件，請求項目包括買水、外宿、洗澡、修繕抽水馬達及營業損失，甚至還有精神損失，初估上千萬元。工務局長馮兆麟說，有單據會從寬認定，傾向從廠商估驗款處理，後續責任歸屬與分擔待第三方公正單位認定。

經濟部國營司日前找施工廠商榮工、水公司、新北市政府等單位開會，檢視事發過程、處理經過等，施工廠商榮工認為此事攸關商譽，強調一切照圖施工，不認為有失誤，問題在水公司提供的圖資不夠精確，也強調事發後沒袖手旁觀，水車費用已支付70、80萬元，民眾到旅館洗澡等支出也付20多萬元。

但水公司也堅稱提供的管線圖資沒有差錯，是榮工施工出包，會要求榮工賠償搶災工程費用、營業損失等。

因雙方各執一詞，責任歸屬待第三方公正單位定奪。新北市政府、淡水區公所也在事件中承受輿論砲火，為平息民怨，新北市府在淡水區公所開設窗口，受理受害居民申請賠償。

馮兆麟說，近日會開始審核，對有單據的支出將從寬認定，若法制、會計單位也確認可行，不排除從廠商的估驗款去處理。

目前正確認事發原因及責任歸屬，榮工與台水都聲稱沒有問題，加上市府，形成三方責任模糊狀態。議員陳偉杰希望釐清真相，別淪為各說各話，與其責任認定上無限拉鋸，不如加快推動自治條例，盡速訂出責任釐清與補償標準。

議員鄭宇恩說，2022年鶯歌水管爆裂造成民眾財損，當時社會局發放每戶5千元慰問金。這次大停水影響淡水逾6萬戶，至今賠償責任未釐清，社會局認定屬「人為災害」，依法無法動用社會救助金，也不能用民間捐款或善款做為補償來源，「誰該賠、怎麼賠、何時賠」仍無答案，別讓責任未明成為拖延補償的理由。

淡水停水2334件求償 新北擬估驗款先賠

新北市淡水上月施工破管釀大規模停水，影響逾6萬戶，民眾填報損失累計2334件，請求項目包括買水、外宿、洗澡、修繕抽水馬達...

