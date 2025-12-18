視察北士科星艦基地 蔣萬安：輝達對台北投下信任票

輝達海外總部落腳北士科T17和T18，市府力拚農曆年前簽約，台北市長蔣萬安昨現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份文件，是全球市值最高的企業對台北投下的信任票，強調北市正在起飛，結合人文科技的星艦總部也已啟動。

蔣萬安昨以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地，也到副市長李四川口中的「祕密基地」洲美國小預定地，蔣萬安大讚，輝達執行長黃仁勳的眼光真的非常好，當時輝達有來看過也確實非常心動，如同李副市長說T17和T18是新娘、洲美國小預定地是伴娘，「差一點新郎就對伴娘心動了」。

「為台北市安裝全球最強AI心臟。」蔣萬安秀出輝達星艦總部的動畫示意圖，他說，目前基地已進入都市計畫變更公展程序，一個月後開變更會議將中間道路取消合併，預計農曆年前就可簽約，也邀黃仁勳參與簽約儀式。

蔣萬安說，接下來T3、T4、T12及結合科技廊帶，希望持續招商吸引更多國際頂尖企業或相關產業鏈夥伴來到北士科，「要把台北打造為AI產業的Powerhouse，成為這股AI浪潮中的Game Changer」。

地政局土開總隊長范乾峯說，北士科開發後，福國路是新闢東西向主要幹道，輕軌會沿福國路經過；洲美國小預定地旁三角形街廓的交通用地，除了作為公車調度站，將來台電會設置變電所，確保園區供電穩定。