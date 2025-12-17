新北市義消防宣大隊 成立萬金石分隊
新北市政府消防局舉辦慶祝新北市義消防宣大隊成立26週年的同時，也在市長侯友宜主持下，正式成立萬金石防宣分隊，希望更深入將防災宣導送到北海岸每一個角落。
消防局今天舉辦慶祝新北市義消防宣大隊成立26週年，並表彰114年績優防宣人員，並主持萬金石防宣分隊成軍典禮，以感謝義消為市民安全的無私奉獻。
侯友宜表示，市府會持續支持防宣工作，整合資源、強化訓練，讓防災教育更深入、更多元，共同守護市民安全，打造更安心、更幸福的新北市。
消防局長陳崇岳表示，萬金石地區幅員廣闊、災害型態多元，隨著萬金石防宣分隊成立，可以更快速、更深入將防火、防災知識，送到北海岸的每一個角落，讓市民不論身在山區、海岸或市區，都能感受到市府守護安全的決心與行動。
