海洋科大銀冬聖誕體能王 長者Hyrox健康闖關

台北海洋科技大學USR計劃與新北市淡水區沙崙里合作，前幾年成立青銀樂活俱樂部示範教學點，長者平常上課與學生互動，不僅是帶著他們做健康操，還有教導許多長者健康知識，而今年透過銀照靚亮淡海深化在地青銀樂活俱樂部共創共學實踐推動計畫，特別舉辦銀冬聖誕體能王-USR 成果展，除台北海大銀髮系師生參加外，亦邀請學校周圍在地社區民眾共襄盛舉，達到挑戰自己強者無年齡，青銀同行力量加倍。

台北海洋科技大學銀髮系尤欽弘表示，今年活動主打時下很紅的功能性健身馬拉松，世界知名的運動賽事「Hyrox」競賽的精神，打造一個符合銀髮族版本的體能競賽活動，比賽元素結合「有氧運動」與「力量訓練」，銀冬聖誕體能王活動，長者透過8種功能性健身項目，分組與師生一起剛成接力比賽。

長者表示，透過一整年的健康訓練，這次有多項關卡，例如踩飛輪、拉槓片等等，都難不倒他們，也讓長輩們開心運動直呼很過癮。

對此沙崙里長彭瑀筑也說看到長者可以做出這麼多運動項目，直呼相當驚人，可見透過學校USR課程，讓長者體適能有所成長。對此學校這次活動包括了8個關卡分別為彈力帶滑雪、壺鈴擺盪、拉槓片（40公斤）、深蹲波比跳、六角槓農夫走路、彈力帶坐姿划船、槓片弓箭步、藥球推牆。

面對臺灣人口之快速老化，高齡化社會為現在進行式，活躍老化及高齡健康促進為目前我國衛福部重要的發展政策方向，因此，銀髮系於淡水校自112年開始透過大學社會責任實踐計畫成立青銀樂活俱樂部教學示範點，藉由辦理銀冬聖誕體能王，也讓長輩展現一年來的訓練成果。

本次活動吸引60歲以上參與長者達40人，年齡最高參與者為87歲，將與年輕大學生同場競技，就連銀髮系主任任曉晶主任、尤欽弘老師也一同競技。第一天比賽下來雖然長輩們直喊累卻也覺得很開心、好玩，甚至表示以後可以跟孫子們炫耀說阿公阿嬤也是有參加過跟HYROX同等級的比賽，對長者來說比賽最開心的是可以一起跟社區朋友及年輕學子們一起完賽的成就感大於一切，第一天比賽下來平均隊伍完成關卡挑戰時間為19分鐘，足以顯示平常訓練成果。

海洋科大銀髮系近年來善盡大學社會責任實踐計畫，不斷深入社區高齡者運動教學、服務經驗，投入一系列適合高齡者從事的多元性運動課程，於各鄰里銀髮俱樂部、關懷據點等，銀髮系師生們貢獻所學之經驗與智慧，辦理此次銀冬聖誕體能王活動，面對高齡化社會現在進行式的台灣，高齡群族的健康良窳對社會影響甚鉅，本系積極推動高齡長者的健康促進、疾病預防服務，並配合政府政策促進長者健康老化、活躍老化，藉已達到SDGS-03健康福祉之聯合國永續發展目標。