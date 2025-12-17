汐止區金龍附幼童變身社區設計師 打造北峰公園洗手台

汐止區金龍國小附設幼兒園的小朋友，之前在老師帶到鄰近的北峰公園遊玩時發現，怎麼沒有洗手台可以洗手，所以在和里長溝通後，師生聯手利用廢棄舊課桌、石頭與水槽，打造了「環保洗手台」，並且透過水電達人免費安裝，過程中也讓小朋友看到整個洗手台是怎麼安裝接水，寓教於樂，通水了小朋友都好開心。

利用好天氣，今(17)日老師再度帶著小朋友來到北峰公園，而推車上擺放的就是孩子們親手做的洗手台，主要是因為金龍國小附幼最近進行「社區探險家」主題課程，老師帶領學童走出校園，深入鄰近的北峰公園進行踏查，小朋友們在開心玩耍後，卻發現一個困擾，就是雙手玩得髒兮兮，卻找不到地方洗手，「老師，為什麼公園沒有水龍頭？」孩子們童言童語的提問，引發了師生的共同討論，是不是要裝洗手台。

金龍國小幼兒園主任黃郁茗指出，在與里長陳南海獲得共識後，師生決定不購買現成新品，而是發揮「環保再生」的精神。他們找來了學校淘汰的舊木桌作為基底，蒐集廢棄的石頭進行裝飾與穩固，並安裝上簡易水槽。在製作過程中，孩子們雖然力氣小，但分工合作搬運石頭、協助彩繪，將原本不起眼的廢棄物，拼湊成一座獨一無二的洗手台。這座洗手台如今已正式安放在北峰公園內，高度適中，方便小朋友與長輩使用。

做好了洗手台，並且有好心的水電達人鄭先生在得知後，提出願意幫忙，過程中也讓小朋友看到整個洗手台是怎麼安裝接水，看著洗手台一步步完成接水，孩子們充滿好奇心，終於完成接水還有排水，在里長及小朋友合力扭開水龍頭成功通水，小朋友開心又興奮的說，以後到公園玩就有洗手台可以洗手了。

北峰里長陳南海提到，金龍國小老師真的是教導有方，幼稚園小朋友年紀這麼小就知道正確的衛生觀念，建議在公園裝洗手台，真的很好，孩子們雖然年紀小，卻很有創意。

教育走出圍牆、實踐在地關懷，金龍國小校長呂金榮表示，這次的行動是最好的公民教育，孩子們證明了年紀雖小，一樣能透過觀察與行動，改變自己的社區。如今來到北峰公園遊玩的民眾，都能使用這座由金龍附幼孩子親手打造的洗手台。