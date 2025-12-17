打造24條學習步道 汐止區東山國小通過「新育幸福學校」認證

汐止區東山國小位處山區，校地不大，卻有後山及溪流做為學習場域，在新北市教育局主辦的「新育-幸福學校」認證訪視，東山國小校內24條學習步道、以及全校師生展現的「四道六能」素養概念，獲得評審委員肯定，順利通過認證，正式躋身「新育-幸福學校」的行列，也是汐止第一所通過的學校。

新北市教育局主辦的「新育-幸福學校」認證訪視，當天有專家學者、校長及資深教育工作者組成訪視委員團，到汐止東山國小進行考核，東山國小校地不大，卻打造了24條的學習步道，豐富孩子們的多元學習。

新北市政府教育局近年來積極推動教育創新，期許引導各級學校成為有智慧、能創客的學習基地，推出「新育-幸福學校」認證計畫，委員們到校訪視，依據量化指標，針對學校在執行策略、課程教學、師生互動及環境營造等十二大項內容進行嚴謹的檢核。

訪視當天，委員們在小小導覽員的帶領下，實地走訪了學校精心佈建的「智慧創客學習步道」。根據認證指標，學校需佈建5至15條智慧創客學習步道，東山國小共佈建24條學習步道。經過一整天嚴謹的審查，訪視委員團在綜合座談時，一致通過東山國小的認證申請。

本次東山國小通過認證的最大亮點，在於學校團隊成功將鄭崇趁教授倡導的「KTAV學習食譜」理論，轉化為具體可行的部訂領域課程，KTAV「知識遞移」的部訂領域課程共計9條學習步道，另外，KCCV「知能創價」的校定彈性課程共計15條學習步道，是檢證學生學習品質水準的創新教學模式。

黃丞傑校長在獲知通過認證後感性地表示，通過認證不是終點，而是另一個責任的起點。感謝新北市教育局與鄭崇趁教授團隊的指導，讓東山國小有機會透過『新育』的羅盤，重新校準教育的方向。未來，我們將持續深化KTAV課程，推動『智慧創客』教育，讓東山國小成為一座讓學生開心、家長放心、老師有成就感的幸福學校。