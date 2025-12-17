雙溪區北38線崩塌搶修 農曆年前優先恢復通行

汐止區東山國小位處山區，校地不大，卻有後山及溪流做為學習場域，在新北市教育局主辦的「新育-幸福學校」認證訪視，東山國小校內24條學習步道、以及全校師生展現的「四道六能」素養概念，獲得評審委員肯定，順利通過認證，正式躋身「新育-幸福學校」的行列，也是汐止第一所通過的學校。

2025-12-17 22:08