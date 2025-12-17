雙溪區北38線崩塌搶修 農曆年前優先恢復通行
雙溪區北38線5.5K至6.5K赤皮崙路段，該路段因兩個月前的颱風豪雨造成大面積邊坡崩塌，道路嚴重受損，影響多戶居民通行安全，部分住戶至今仍無法返家，因此市議員林裔綺服務處今(17)日會同長源里長陳資郎、新北市養工處、雙溪區公所及相關工程單位，前往會勘。
經現場勘查與相關單位討論後，針對災損路段達成分階段搶修共識。其中第一戶及第二戶路段，將於農曆年前優先搶通，確保居民春節期間能安全返家；至於第三戶路段，因崩塌位置較高、施工難度較大，預計於三月底前完成修復工程。
市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，第一期由新北市政府負責施作，目標於二月底至三月底前全面恢復通車。另針對上邊坡大規模崩塌及後續修復工程，初估經費超過新臺幣3億元，後續將提報中央公共工程相關單位審議，爭取補助經費，以利工程順利推動。
長源里長陳資郎表示，雙溪北38線為在地重要產業道路，攸關居民日常生活與通行安全，期盼市府養工處全力投入修復作業，並與中央單位密切合作，加速工程進度，讓居民早日恢復安全、安心的返家道路。
