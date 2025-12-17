里長愛心茶葉蛋飄香萬里 發助學金勉勵學子

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉北海岸，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟學妹們，並且勉勵他們認真向學，這次趁著歲末，里長再度走訪萬里的小學，希望孩子們在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，可以更加努力在學業上，並取得好成績。

新北市里長服務協會理事長陳建興說，金山、萬里是自己從小生長的地方，過去一直都有親手滷製茶葉蛋做公益，這幾年也想著要回饋家鄉，尤其是給小學弟、小學妹們，溫暖的茶葉蛋再加上一個充滿祝福的助學紅包，希望孩子們都可以獲得鼓勵，繼續在學業上精進、努力。

里長每年都帶來美味的茶葉蛋，尤其每一顆都是親手滷製更顯用心。而這份每年都沒有遲到的愛心也讓萬里的學子們點滴在心，其中不少學生已經從低年級接受里長的資助到高年級即將畢業，這次特別鼓起勇氣在捐贈活動後走上前親自向里長說聲感謝，並且合影留念。

萬里區長黃雱勉表示，特別來到捐贈的現場感謝里長，並且勉勵孩子，期待這份充滿心意的資助，可以讓孩子的求學路上更無後顧之憂，再加上一顆顆相當知名、由里長親手滷製的里長ㄟ茶葉蛋，要為孩子們增添營養。在學期末、過農曆年之前，讓孩子們得到最溫暖與實質的祝福，就是農曆年最好的勉勵與禮物。