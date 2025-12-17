ARKis任創世關懷大使 捐表演服義賣助植物人

快訊

中央社／ 新北17日電

創世基金會邀請男團ARKis擔任關懷大使，今天赴新店分院與院民製作年節手作品，並捐出道表演服裝等提供競標義賣，收入將全數作為活動經費，盼拋磚引玉幫助植物人與弱勢族群。

創世基金會新聞稿指出，「寒士吃飽30」已邁入第36年，今年邀請男團ARKis擔任關懷大使，今天8位團員走訪創世基金會新店分院，在職能治療師協助下，與院民一同製作象徵「年年有餘」的年節手作飾品。

ARKis表示，團名寓意為「希望與重生」，希望這份信念能鼓勵院民，在新的一年裡懷抱希望與勇氣。8位團員更將出道表演服及個人簽名照等捐出提供公益競標，義賣所得會全數作為活動經費。

創世基金會新店分院院長張姝閑說，近年受關稅、通膨及天災影響，公益捐款更加分散及募集困難，但植物人服務經費不減反升，面臨前所未有挑戰，新店分院今年捐款相較去年就短少了新台幣330萬元。

基金會指出，「寒士吃飽30－送禮到家」明年2月2日起至13日展開，將由工作人員及義工親送年禮與紅包到植物人家庭及弱勢族群手中，每份祝福年禮800元，祝福紅包600元，盼各界踴躍支持。

植物人 公益 捐款

