北市殯儀館回饋金4度暫擱 1.2公里同心圓寫入法仍無共識

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，不過回饋金範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，是否納入，議員仍無共識。有議員提案先通過送大會，反對議員保留發言權。法規會召集人吳世正認為本會期尚未結束，4度裁定暫擱，下周續審。

議會法規會上午已是第4度討論殯儀館回饋地方自治條例，不過對於該條例第3條，將二殯館址所在的相關地區，擴大納入文山區興邦里、萬盛里2里及信義區黎順里、雙和里、惠安里3里，範圍距離則補充於說明欄中，但民進黨議員林亮君認為，仍應把遊戲規則、大原則講清楚，距離還是最明確。

民眾黨議員陳宥丞也認同表示，法條內應要把所有評估因素，包含1.2公里、交通、汙染等項目都寫進去，讓民眾清楚，避免未來屆定有模糊空間。

國民黨議員汪志冰表示，新增5里的標準不只只考量公里量，還有交通、業務等因素，如將1.2公里入法，等於把其他指標放棄，但把全部原因列入條文就會過於繁複；國民黨議員秦慧珠也說，法律條文是列出結果，原因不在條文內，立法動機寫在說明欄位就好，條文只要明確說要做什麼就好。

民政局長陳永德回應，若要將全部考量納入法條恐導致窒礙難行或疏漏；法務局長連堂凱也說，距離只是參考因素，里是明確範圍，若在法條內列舉里，又寫範圍恐更不明確。